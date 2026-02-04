Войната в Украйна:

"Made in EU" с наградата на публиката във Вюрцбург

04 февруари 2026, 10:02 часа 236 прочитания 0 коментара
"Made in EU" с наградата на публиката във Вюрцбург

"Made in EU" на режисьора Стефан Командарев спечели наградата на публиката на 52-рия Международен филмов фестивал в германския град Вюрцбург, съобщиха от Националния филмов център (НФЦ). След преброяване на гласовете за "Made in EU" и за филма от Република Северна Македония "Диджей Ахмет" ("DJ Ahmet"), резултатите са се различавали само с пет знака след десетичната запетая, затова организаторите са решили да присъдят споделено първо място, добавят от НФЦ. "Made in EU" беше част от програмата, посветена на киното от Източна и Югоизточна Европа, и привлече голям зрителски интерес, допълват от Националния филмов център.

Още: Георги Тошев прави игрален филм за Георги Парцалев

Награда дебне отвсякъде

Снимка: Purple Rain Distributions

Филмът откри 39-ото издание на кинофестивала "Киномания", който се проведе от 13 до 30 ноември. През ноември продукцията на Командарев бе отличена с наградата на критиката на Arras Film Festival във Франция. Филмът получи и Голямата награда за пълнометражен игрален филм на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза" през септември м.г. Световната премиера на продукцията беше на кинофестивала във Венеция през 2025 г. Той бе включен в секцията Spotlight, припомня БТА.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През ноември "Made in EU" получи наградата на публиката и на Международния фестивал в Хихон - Испания, където пребори конкуренцията на 95 филма.

Още: Обединение във филмовата индустрия: Подписа се важен меморандум за бъдещето на българското кино

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българско кино Made in EU
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес