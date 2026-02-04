"Made in EU" с наградата на публиката във Вюрцбург

"Made in EU" на режисьора Стефан Командарев спечели наградата на публиката на 52-рия Международен филмов фестивал в германския град Вюрцбург, съобщиха от Националния филмов център (НФЦ). След преброяване на гласовете за "Made in EU" и за филма от Република Северна Македония "Диджей Ахмет" ("DJ Ahmet"), резултатите са се различавали само с пет знака след десетичната запетая, затова организаторите са решили да присъдят споделено първо място, добавят от НФЦ. "Made in EU" беше част от програмата, посветена на киното от Източна и Югоизточна Европа, и привлече голям зрителски интерес, допълват от Националния филмов център.

Награда дебне отвсякъде

Снимка: Purple Rain Distributions

Филмът откри 39-ото издание на кинофестивала "Киномания", който се проведе от 13 до 30 ноември. През ноември продукцията на Командарев бе отличена с наградата на критиката на Arras Film Festival във Франция. Филмът получи и Голямата награда за пълнометражен игрален филм на 43-тото издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза" през септември м.г. Световната премиера на продукцията беше на кинофестивала във Венеция през 2025 г. Той бе включен в секцията Spotlight, припомня БТА.

През ноември "Made in EU" получи наградата на публиката и на Международния фестивал в Хихон - Испания, където пребори конкуренцията на 95 филма.

