Филм на годината: "Битка след битка" получи поредно признание

02 февруари 2026, 14:25 часа 236 прочитания 0 коментара
„Битка след битка“ бе определен за филм на годината от Дружеството на лондонските кинокритици, , предаде ДПА /ПА медия. Церемонията се състоя в хотел „Мей Феър“ в британската столица. За работата си по филма Пол Томас Андерсън получи статуетките за режисьор и сценарист на годината, а Шон Пен бе отличен с приза за актьор в поддържаща роля. Ейми Мадиган получи наградата за актриса в поддържаща роля за изпълнението си в хоръра „Оръжия“.

Отличените

Ирландката Джеси Бъкли бе обявена за най-добра актриса за участието си в историческата драма „Хамнет“, а Тимъти Шаламе получи приза за най-добър актьор за „Върховният Марти“.

Джош О’Конър взе наградата за най-добър британско-ирландски актьор за ролите си в „Прислужница", "The History Of Sound и Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery".

Продукцията Pillion получи наградата за британско-ирландски филм, а режисьорът на романтичната комедийна драма Хари Лайтън бе отличен като най-обещаващ британско-ирландски режисьор на годината.

Алфи Уилямс приза за млад британско-ирландски актьор на годината за „28 години по-късно“. Робърт Арамайо взе награда на Дружеството на лондонските кинокритици за най-обещаващ изпълнител на годината за ролите си в „Кълна се" и Palestine 36.

„Кей-поп: Ловци на демони“ бе избран за най-добър анимационен филм, а в категорията за документална лента бе отличен The Perfect Neighbor.

Наградите се определят от от 207 членове на Дружеството на лондонските кинокритици, отбелязва ДПА, цитирани от БТА.

Ева Петрова
