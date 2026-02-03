Показват нов документален филм за легендарния Мистер Сенко

През 2025 г. се отбелязаха 120 години от рождението на Мистер Сенко (Евстати Христов Карайончев). По този повод беше създаден "Семката, филм за Мистер Сенко", който ще има своята предпремира на 12 февруари (рожденият ден на илюзиониста) в кино "Одеон", в рамките на фестивала "Master of Art", а през месец май ще бъде и широкото му разпространение на голям екран.

На 12 февруари (1905 г.) във Враца е роден легендарният български илюзионист Мистер Сенко (Евстати Христов Карайончев). Световноизвестен с магиите си, той започва кариерата си в цирк "България" и оставя следа като един от най-големите артисти в сферата на илюзията.

Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и на родната Враца, признат по цял свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант труд, усърдие, кураж и широка душа врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е "Сваляне на главата". С този номер Мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите (1961 г., щата Индиана). Други известни негови илюзии са "Електрическият стол" и "Разрязване на жена с циркулярен трион".

"Семката, филм за мистер Сенко", предпремиера на 12-и февруари 2026-а. Режисьор - Станислав Тодоров – Роги; Сценарий - Михаил Вешим; Оператор - Цветан Недков; Музика - Мариана Вълканова; Продуцент - Цветан Недков - "Профтон" ЕООД. С участието на – Ненчо Илчев, Стефка Сенко и акад. Александър Балкански.