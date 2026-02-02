Новият български филм "Аврора" с гала премиера на София Филм Фест

Интригуващо завръщане в миналото предлагат авторите на новия български игрален филм „Аврора“ – режисьорите Георги Стоев - Джеки, Никола Бошнаков и съсценаристът им Христо Илиев - Чарли. Лентата ще има специална гала премиера на 30-тото юбилейно издание на София Филм Фест, което ще се проведе от 12 до 31 март 2026.

Повече за филма

В епохата на Студената война в началото на 50-те години на ХХ век един италиански комунист и журналист се влюбва в дъщерята на осъден от Народния съд индустриалец. Момичето е принудено да оцелява като проститутка, под покровителството на официалната скулпторка на комунистическия режим и с надвисналата заплаха от неутолимия сексуален апетит на високопоставен офицер от тайните служби. Пътищата на героите в този сюжет са предопределени от тоталитарната реалност на не толкова далечното минало и както споделят авторите на филма: „Любовта е най-опасната форма на нелегалност, а в един свят на фарс и измама бягството е възможно единствено чрез още по-голяма лъжа: бутафорният крайцер „Аврора“ се превръща от символ на революцията в абсурден таран към свободата.“

Екипът зад лентата

Георги Стоев - Джеки и Никола Бошнаков работят заедно като режисьори по различни проекти от 2010 година. Специфичният стил, в който творят през годините прочутото трио Джеки, Джони и Чарли, е уникален и до болка разпознаваем – смесица от абсурд, хумор, сатира и човешки поглед върху действителността.

Една от главните роли в тази любовна история е поверена на Брено Плачидо, син на прочутия и обичан италиански актьор Микеле Плачидо. Константина Георгиева, Койна Русева и Христо Гърбов са в ролите на основните действащи лица, като във филма участва и италианската легенда Франко Неро. В актьорския екип са още Ивана Керанова, Боян Арсов, Деян Мачев, Божидар Манов, Калин Арсов и др. „Аврора“ е копродукция между България (Иван Тонев – АРС ООД) и Италия (Джузепе Лепоре – Bielle Re); оператор е Антони Стоев, музиката е на Елиза Минари.