Любопитно:

Мария Бакалов влиза в забавен екшън с Райън Рейнолдс (СНИМКА)

09 февруари 2026, 16:06 часа 335 прочитания 0 коментара
Мария Бакалов влиза в забавен екшън с Райън Рейнолдс (СНИМКА)

Българската актриса Мария Бакалова, която завладя световната сцена с изключителните си роли, отново привлича вниманието на кинофеновете с новия си проект. Тя официално потвърди, че ще участва в "Mayday" предстоящия американски екшън комедиен филм на "Apple Original Films", който събира заедно световни звезди като Райън Рейнолдс и Кенет Брана. В Instagram Бакалова публикува снимка с информация за филма, подчертавайки вълнението си.

За героите и сюжета

Филмът разказва историята на гордия пилот от ВМС на САЩ, лейтенант Трой "Асасин" Кели (в чиято роля влиза Рейнолдс), който е изпратен на суперсекретна мисия в руска територия по време на Студената война. Когато операцията се проваля и той остава зад вражеските линии, съдбата го среща с Николай Устинов (Брана) – строг бивш агент на Комитет за държавна сигурност (на руски: Комитет государственной безопасности - КГБ) с необичайна привързаност към американската култура. От неочаквания им съюз зависи дали Трой ще оцелее и каква връзка ще се оформи между двамата.

Във филма "Mayday" Мария Бакалова е в ролята на Анна Устинова – персонаж, който носи фамилията на героя на Кенет Брана, Николай Устинов. Това подсказва, че тя вероятно е член на неговото семейство (дъщеря) или близък съюзник в сюжета на продукцията. Засега обаче официално подробности за характера и развитието на Анна Устинова не са разкрити публично.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен Рейнолдс, Брана и Бакалова, в проекта участват още Марчин Дороцински и Дейвид Морс, което обещава да добави допълнителни измерения към динамичния сюжет и хумористичните моменти.

Още: Марго Роби и Джейкъб Елорди в "Брулени хълмове": Премиера на емоционалната киноадаптация

Филмът е написан, режисиран и продуциран от Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдстайн, които са известни с хитове като "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves". Продуценти за "Skydance Media' са Дейвид Елисън, Дана Голдбърг и Дон Грейнджър, а от "Maximum Effort" участие като продуценти ще имат Ашли Фокс, Джони Паризо, както и Райън Рейнолдс и Джордж Дюи. Изпълнителни продуценти са и Джон Г. Скоти.

Премиерата на "Mayday" е насрочена за 4 септември 2026 г. в Apple TV, като студиото вече представи първи официален кадър и започна да създава очакване сред феновете на жанра. Филмът обещава смесица от екшън, комедия и шпионски трилър – съчетание, което едновременно забавлява и държи в напрежение.

Източник: Deadline

Още: Легендарно име в киното се завръща към големия екран след години отсъствие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Райън Рейнолдс кино Мария Бакалова
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес