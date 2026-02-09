Мария Бакалов влиза в забавен екшън с Райън Рейнолдс (СНИМКА)

Българската актриса Мария Бакалова, която завладя световната сцена с изключителните си роли, отново привлича вниманието на кинофеновете с новия си проект. Тя официално потвърди, че ще участва в "Mayday" предстоящия американски екшън комедиен филм на "Apple Original Films", който събира заедно световни звезди като Райън Рейнолдс и Кенет Брана. В Instagram Бакалова публикува снимка с информация за филма, подчертавайки вълнението си.

Apple Original Films upcoming action-buddy-comedy, ‘Mayday,’ starring Ryan Reynolds and Kenneth Branagh is set to bow on September 4 on Apple TV.



The studio announced the date at its Apple TV press day and also unveiled a first look image. Marcin Dorocinski, Maria Bakalova and… pic.twitter.com/JStKs1L8uB — Deadline (@DEADLINE) February 4, 2026

За героите и сюжета

Филмът разказва историята на гордия пилот от ВМС на САЩ, лейтенант Трой "Асасин" Кели (в чиято роля влиза Рейнолдс), който е изпратен на суперсекретна мисия в руска територия по време на Студената война. Когато операцията се проваля и той остава зад вражеските линии, съдбата го среща с Николай Устинов (Брана) – строг бивш агент на Комитет за държавна сигурност (на руски: Комитет государственной безопасности - КГБ) с необичайна привързаност към американската култура. От неочаквания им съюз зависи дали Трой ще оцелее и каква връзка ще се оформи между двамата.

Във филма "Mayday" Мария Бакалова е в ролята на Анна Устинова – персонаж, който носи фамилията на героя на Кенет Брана, Николай Устинов. Това подсказва, че тя вероятно е член на неговото семейство (дъщеря) или близък съюзник в сюжета на продукцията. Засега обаче официално подробности за характера и развитието на Анна Устинова не са разкрити публично.

Освен Рейнолдс, Брана и Бакалова, в проекта участват още Марчин Дороцински и Дейвид Морс, което обещава да добави допълнителни измерения към динамичния сюжет и хумористичните моменти.

Филмът е написан, режисиран и продуциран от Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдстайн, които са известни с хитове като "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves". Продуценти за "Skydance Media' са Дейвид Елисън, Дана Голдбърг и Дон Грейнджър, а от "Maximum Effort" участие като продуценти ще имат Ашли Фокс, Джони Паризо, както и Райън Рейнолдс и Джордж Дюи. Изпълнителни продуценти са и Джон Г. Скоти.

Премиерата на "Mayday" е насрочена за 4 септември 2026 г. в Apple TV, като студиото вече представи първи официален кадър и започна да създава очакване сред феновете на жанра. Филмът обещава смесица от екшън, комедия и шпионски трилър – съчетание, което едновременно забавлява и държи в напрежение.

Източник: Deadline

