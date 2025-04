На 94 години почина режисьорът на "Рамбо: Първа кръв" Тед Кочев

Прочутият режисьор от канадски произход с български корени Тед Кочев, който е режисьор на филмите "Рамбо: Първа кръв", "Уикенд при Бърни", "Да се страхуваш", "Ученичеството на Дъди Кравиц", "Забавление с Дик и Джейн" и "Четиридесетте в Северен Далас", както и на дългогодишния изпълнителен продуцент на "Закон и ред: Специални жертви" през 60-годишната си кариера, е починал. Той бе на 94 години.

Дъщерята на Кочев, Кейт Кочев, съобщи чрез медиите, че той е починал спокойно, докато е бил под успокоителни в четвъртък вечерта, 10 април, в болница в Нуево Наярит, Мексико.

В интервю за "The Times" през 1975 г. Кочев казва: "Чувството, че съм извън основното течение на обществото, винаги ме е привличало. Всичките ми картини се занимават с хора извън или с хора, които не знаят какво ги движи."

През 2016 г. Тед Кочев официално получи българско гражданство.

Кой е Тед Кочев?

Снимка: Getty Images

Роден в Торонто на 7 април 1931 г. в семейството на български имигранти, Кочев започва да работи в телевизията в началото на 50-те години. По-късно се премества във Великобритания, където се занимава с режисура както за сцената, така и за телевизията. През 1971 г. режисира в Австралия филма "Wake in Fright", който в рецензия на "The Times" при преиздаването му през 2012 г. е наречен "суров, тревожен и хипнотизира". "Завръщайки се в Канада в началото на 70-те години, Кочев режисира през 1974 г. адаптацията на "The Apprenticeship of Duddy Kravitz" на Мордекай Рихлер с участието на Ричард Драйфус. Филмът печели голямата награда на Берлинския филмов фестивал, а сценаристът Лайънъл Четуийнд е номиниран за "Оскар" за адаптиран сценарий, припомня "The Los Angeles Times".

"Рамбо: Първа кръв"

Кочев постига огромен успех в Холивуд с филма "Рамбо: Първа кръв" от 1982 г., който представя травмирания ветеран от войната във Виетнам Джон Рамбо, изигран от Силвестър Сталоун.

В рецензията си за "Първа кръв" критикът на "The Times" Шийла Бенсън пише: "Този жесток и обезпокоителен филм е изключително добре направен." Тя добавя: "Ако е възможно да не харесваш и да се възхищаваш на един филм в почти еднаква степен, то "Първа кръв" би спечелил по този начин. Кочев е запечатал в мозъците ни толкова много трайни примери на ликуващ нихилизъм, че думите за обратното са излишни. Действието, а не думите, е това, което кара "Първа кръв" да се движи, а действието е наистина плашещо."

Снимка: Getty Images

Ако "Първа кръв" се докосва до отчаянието и тревогата на Америка след Виетнам, то "Уикенд при Бърни" от 1989 г. се превръща в необичаен културен крайъгълен камък заради своята безгрижна, свободолюбива игривост, показваща гъвкавостта на Кочев.

Филмът разказва за двама амбициозни млади мъже (в ролите Андрю Маккарти и Джонатан Силвърман), които създават поредица от сложни хитрости през един забързан уикенд, за да докажат, че техният съмнителен шеф (Тери Кайзер) всъщност не е мъртъв. В рецензията си за този филм критикът Кевин Томас пише: "Уикенд сред богатите, изтощените и корумпираните е точното място за един кисел социален сатирик като Кочев", като отбелязва и малката роля на режисьора във филма като баща на един от младежите.

Кочев е продуцент на близо 300 епизода на "Закон и ред: Специален отдел за жертви". През 2011 г. получава награда за цялостно творчество от Гилдията на режисьорите в Канада. През 2017 г. издава книгата "Режисьорска версия: Моят живот в киното".