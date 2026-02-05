Почина известен актьор от хитов филм на Мел Гибсън

Тъжна новина за киноманите. Херардо Тарасена е починал на 55-годишна възраст, потвърдиха от Мексиканската академия за филмови изкуства и науки. Няма разкрити подробности, включително причината за смъртта му. В изявление, публикувано в Instagram, организацията описва Тарасена като "фундаментален актьор в мексиканското кино, чието присъствие на екрана остави интензивен, честен и дълбоко човечен отпечатък". "Академията изказва своето уважение и искрени съболезнования на семейството, приятелите и колегите му", продължава изявлението. "Неговата работа и незабравимото му лице ще останат в паметта на нашето кино." Академията похвали актьора за "запомнящите се" негови изпълнения във филмите, които "е оживил".

В признание на постиженията му, в изявлението се добавя: "Той е номиниран три пъти за наградата "Ариел" (мексиканският еквивалент на "Оскар") за филмите "Цигулката", "Потоси" и "Ла Карга", в признание на кариерата му, белязана от абсолютна отдаденост, изразителна сила и дълбока ангажираност към изкуството си." В заключение се казва: "Академията изразява уважение и солидарност с неговото семейство, приятели и колеги."

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena @eltaracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD. pic.twitter.com/SmDUPoLlDX — Asociación Nacional de Actores (@andactores) February 1, 2026

Кой е Херардо Тарасена

Тарасена придоби международна известност през 2006 г. с ролята си на Middle Eye във филма "Апокалипто" на Мел Гибсън. Той също така участва във филми като "Спасяването на редник Перес", "Цигулката", "Звукът на свободата" и "Оцеляването на моята куинесанера". По-късно стана широко известен с ролята си на наркотрафиканта Пабло Акоста в сериала "Наркос: Мексико", продължение на "Наркос", фокусирано върху прословутия мексикански картел Гуадалахара през 80-те години. Сериалът се излъчваше в три сезона между 2018 и 2021 г.

Тарасена участва и в американския драматичен сериал "Кралицата на юга" и в сериала "Педал до дупка" на Netflix, пише "Film-News".

