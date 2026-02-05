Педро Паскал замени Хоакин Финикс във филм за двама влюбени мъже през 30-те

Педро Паскал официално замени Хоакин Финикс в предстоящия филм на Тод Хейнс "De Noche". Романтичната драма, развиваща се през 30-те години на ХХ век, проследява съдбите на детектив и учител в пансион, принудени да бягат от Лос Анджелис за Мексико. Паскал ще е в ролята на детектива, а неговия по-млад любовник ще е персонажът на Дани Рамирес. Това ще е първото сътрудничество на Паскал с Хейнс.

Хоакин Финикс напуска внезапно

Снимка: Getty Images

Още през 2024 г. филмът е бил на дни от началото на снимките, когато Финикс внезапно напуска проекта, без да посочи официална причина, припомня списание "Far Out". "Тази история, с Педро Паскал и Дани Рамирес в двете главни роли, произлиза от епоха, твърде подобна на днешната - на расова експлоатация и глобален терор. Но тя се превръща в свидетелство за необяснимата сила на желанието и любовта да оцелеят и да преодолеят дори най-големите човешки бариери", коментира номинираният за "Оскар" режисьор Хейнс.

Паскал имаше натоварена 2025 г. с участия в "Материалисти" на Селин Сонг, "Едингтън" на Ари Астер и "Фантастичната четворка: Първи стъпки". Що се отнася до Рамирес, той е най-известен с ролята си на Хоакин Торес във филма на Marvel "Капитан Америка: Нов свят" (2025). Участвал е още в "Топ Гън: Маверик" (2022) и в сериала "Последните оцелели" (2025) заедно с Паскал, припомня БГНЕС.