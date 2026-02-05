Лайфстайл:

Педро Паскал замени Хоакин Финикс във филм за двама влюбени мъже през 30-те

05 февруари 2026, 11:10 часа 261 прочитания 0 коментара
Педро Паскал замени Хоакин Финикс във филм за двама влюбени мъже през 30-те

Педро Паскал официално замени Хоакин Финикс в предстоящия филм на Тод Хейнс "De Noche". Романтичната драма, развиваща се през 30-те години на ХХ век, проследява съдбите на детектив и учител в пансион, принудени да бягат от Лос Анджелис за Мексико. Паскал ще е в ролята на детектива, а неговия по-млад любовник ще е персонажът на Дани Рамирес. Това ще е първото сътрудничество на Паскал с Хейнс.

Хоакин Финикс напуска внезапно

Снимка: Getty Images

Още през 2024 г. филмът е бил на дни от началото на снимките, когато Финикс внезапно напуска проекта, без да посочи официална причина, припомня списание "Far Out". "Тази история, с Педро Паскал и Дани Рамирес в двете главни роли, произлиза от епоха, твърде подобна на днешната - на расова експлоатация и глобален терор. Но тя се превръща в свидетелство за необяснимата сила на желанието и любовта да оцелеят и да преодолеят дори най-големите човешки бариери", коментира номинираният за "Оскар" режисьор Хейнс.

Още: Филм на годината: "Битка след битка" получи поредно признание

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Паскал имаше натоварена 2025 г. с участия в "Материалисти" на Селин Сонг, "Едингтън" на Ари Астер и "Фантастичната четворка: Първи стъпки". Що се отнася до Рамирес, той е най-известен с ролята си на Хоакин Торес във филма на Marvel "Капитан Америка: Нов свят" (2025). Участвал е още в "Топ Гън: Маверик" (2022) и в сериала "Последните оцелели" (2025) заедно с Паскал, припомня БГНЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Хоакин Финикс филми Педро Паскал
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес