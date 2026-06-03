Неочакван хит: Новите хорър филми върнаха младата публика в кината

Независимите хорър продукции "Obsession" и "Backrooms" се превърнаха в неочаквани касови хитове и привлякоха масово младата публика в кината, предизвиквайки сериозен интерес в Холивуд. "Backrooms", продуциран от A24 и режисиран от 20-годишния Кейн Парсънс, реализира приходи от 118 милиона долара още през първия си уикенд. Филмът е базиран на популярна интернет легенда за безкрайни жълти коридори и плашещи измерения.

Още по-впечатляващ е успехът на "Obsession" на 26-годишния Къри Баркър. Лентата е заснета с бюджет от едва 750 000 долара, но за две седмици е спечелила 148 милиона долара в световния боксофис, предаде АФП.

Box Office Stunner: 'Obsession' Makes History With Biggest Second-Weekend Spike in Modern Times Outside of Christmas https://t.co/vTV8cJnVSt — The Hollywood Reporter (@THR) May 27, 2026

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BACKROOMS.



A FILM BY KANE PARSONS.



IN CINEMAS NOW. pic.twitter.com/dkXSnqjll0 — Backrooms Movie Updates (@KaneHypeGuy) May 29, 2026

Новите популярни режисьори

Според анализатори успехът на двата филма показва, че поколението Z е готово да се върне в киносалоните, когато получи съдържание, което отговаря на неговите интереси.

"По-голямата част от зрителите през последните седмици са под 35 години, а много от тях са дори под 25", коментира Матю Франк от медийната компания The Ankler.

Киноиндустрията от години се бори със спада на посещаемостта заради стрийминг платформите, последиците от пандемията и стачките в Холивуд през 2023 г. Тази година обаче носи оптимизъм за най-силните резултати след Ковид-19.

Снимка: iStcok

Експертите смятат, че причината е не само в популярността на младите режисьори в YouTube, а и в способността им да създават оригинални истории с ограничени бюджети.

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Кейн Парсънс, известен онлайн като Kane Pixels, има над 3,2 милиона абонати в YouTube, а неговите видеа са гледани повече от 300 милиона пъти. Къри Баркър също изгражда аудитория от над един милион последователи, преди да дебютира на кинофестивала в Торонто през 2025 г.

Успехът на двата филма вече кара големите студиа да търсят нови таланти сред интернет създателите на съдържание, надявайки се да повторят формулата, която привлече младата публика обратно в киносалоните, пишат от БГНЕС.

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