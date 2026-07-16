Пътуваме до Япония, Микронезия и Афганистан с "Кино за пътешественици" 2026

Тазгодишното издание на "Кино за пътешественици" ще започне на 1 август с премиерата на японския филм "Пътят към мен" в Дома на киното от 19:00 часа. Главната героиня Мей има една необичайна мечта – да живее в кемпер и да обикаля Япония на колела. Преди прожекцията Силвия Цветкова ще сподели за своето пътуване из Япония.

Пътешествията на кино ще продължат до 13 август в Културен център G8, Евро синема и Дома на киното. Традиционно част от прожекциите ще бъдат съпъствани с презентации за интересни дестинации.

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На 4 август в Дома на киното Веселина Димова ще бъде гид на зрителите из красотите на Амалфийското крайбрежие. След това прeмиерно ще бъде показан филмът "Сладък живот по Амалфийското крайбрежие". С малките цветни градчета, кацнали високо по планинските склонове като орлови гнезда, регионът олицетворява "Сладкия живот" и привлича милиони туристи ежегодно. Но все още има тайни кътчета, които остават далеч от масовия туризъм. Вижте Амалфийското крайбрежие през очите на местните.

На 6 август в Културен център G8 Емилия Милушева ще разкаже на зрителите за малкоизвестните Маркизки острови. А след това ще бъде прожектиран филмът "Някъде в Микронезия". Микронезия е разположена на 607 острова с обща площ 702 квадратни километра. Разстоянието между най-северните острови Улити и атола Капингамаранги е над 1000 км. Наши гидове сред тези малко познати кътчета на Земята ще бъдат племенният вожд Пасан, авантюристът Брус и самотникът Огюстин, който живее в най-слабонаселения град на Микронезия.

Десислава Филипова ще ни разведе из любимите си кътчета на Лисабон на 7 август в Дома на киното, а след презентацията ще има прожекция на филма "Покажи ми Лисабон". Местните ще ни разкажат за родния си град, за брега на океана, за рибарите по река Тежу, за улицата в квартала, за простора на покрива, за опушената кръчма, за поезията в душата на фадища, за меланхолията в гласа ѝ, за красотата на самотата, за копнежа и сладката тъга саудаде.

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На 8 август в Културен център G8, Пламена Милкова – Георгиева ще сподели за своето пътуване из Афганистан. Вечерта ще продължи с прожекция на филма "Когато наровете плачат". След смъртта на баща му 9-годишният Хюад помага на семейството като бута количка с различни стоки по улиците на Кабул. Майката на детето е принудена да се омъжи за брата на бащата. Хюад си мечтае да стана известен актьор, за да избяга от мизерията в Кабул и да се погрижи за майка си. Един ден хлапето среща австралийски журналист, пристигнал в Афганистан, за да отрази живота на децата в размирния район и Хюад вижда как мечтата му може да се сбъдне.

В рамките на "Кино за пътешественици" ще се състои и премиерата на канадската суперпродукция "Последният турист". Пътеводител около света, за туриста и за авантюриста, за анархиста и за идеалиста, за това как да пътешестваме към нови места, водени от порива да се свържем със света, а не за да си направим поредното селфи. Екзотична приказка от реалността за това как инклузивните почивки и ексклузивните пътешествия са напът да се превърнат в инвазивни нашествия. "Последният турист" ще има единствена прожекция на 12 август от 19:00 часа в Дома на киното.

"Кино за пътешественици" ще предложи над 20 филма, които може да гледате всяка вечер от 1 до 13 август в салоните на Културен център G8, Евро синема и Дома на киното.