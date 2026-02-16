Саундтракът към филма "3.0 килограма щастие" вече е във всички музикални платформи

Днес, 16 февруари, албумът с музика към филма на Зорница София "3.0 килограма щастие" стана достъпен във всички музикални платформи. Произведенията са дело на композитора Михаил Йосифов, чието творчество подчертава емблематични сцени от филма, като ги превръща в още по-докосващи и запомнящи се. Йосифов е един от най-успешните български джаз тромпетисти, а ценителите на музиката могат да чуят парчетата към филма "3.0 килограма щастие" тук.

В създаването на музиката участват над 20 музиканти, сред които Ангел Заберски (пиано), Димитър Карамфилов (бас), Пиеро Епифания (вокал и перкусии), Стоян Янкулов – Стунджи (ударни). Постпродукцията е дело на Константин Асенов и Алекс Нушев от ANP Music Production.

Фотограф: Евгени Димитров

"За моя радост, прекрасната режисьорка Зорница София хареса някои мои стари мелодии за част от саундтрака на новия ѝ филм "3.0 килограма щастие". И тъй като имаше още моменти от филма, за които трябваше да се добави музика, аз композирах няколко пиеси специално за тези моменти. Емоционалните послания в тези епизоди бяха много ясни и силни, което направи работата ми не много трудна, но пък много приятна. Мисля, че се получи хомогенна емоционална сплав между действие и музика. Със сигурност съм изключително радостен, че имах удоволствието да съм част от екипа на този вълнуващ нов български филм!", сподели авторът на музиката за филма Михаил Йосифов.

В центъра на сюжета на "3.0 килограма щастие" е жената, която преминава през най-радикалното решение в живота си – да бъде или да не бъде майка и има ли правила и граници как и кога да стане това. Една история, зад която стоят дилемите на съвременната жена не само у нас – между обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните ѝ отношения с партньора и света около тях. Зорница София представя една история, близка до зрителя, базирана на истински случай, в която сериозните теми за родителството и личния избор са поднесени с понякога абсурден хумор, но и с разбиране. "3.0 килограма щастие" обещава едновременно да изненада и да трогне публиката, докосвайки значими въпроси от живота с лекота и хумор. В главните роли са Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев - Геро.

Филмът е продукция на MQ Pictures със съдействието на Национален Филмов Център, Община Бургас и Азербайджанската Филмова Агенция. Продуценти са Петър Минчев, Зорница София, а копродуценти Фехруз Шамлиев, Айшад Сафаралиев, Георги Николов, Радостин Радев.