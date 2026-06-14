Седмична прогноза за времето за 15-21 юни 2026 г.

В понеделник ще преобладава слънчево време. След обяд в североизточните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и максималните ще са предимно между 28° и 33°. През нощта срещу вторник и във вторник, с усилване на вятъра от северозапад, ще премине бързо атмосферно смущение. Ще се развие купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Дневните температури слабо ще се понижат, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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В сряда сутринта ще е предимно слънчево, около и след обяд на места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. В четвъртък и петък вероятността за валежи намалява. В Западна и Централна България вятърът ще отслабне, на места и ще стихне. Ще преобладава слънчево време. Ще се затопли. В събота вятърът ще се ориентира от изток-североизток. Ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове вероятността за валежи се повишава.

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