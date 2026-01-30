Отиде си звезда от "Сам вкъщи" (ВИДЕО)

На 71-годишна възраст почина актрисата Катрин О'Хара. Новината бе потвърдена от нейния мениджър. Подробности около смъртта ѝ, включително причината, обаче не са били разкрити, пише People.

Коя бе Катрин О'Хара?

Катрин О'Хара е родена през 1954 г. в Торонто, където и израства, като шестото от общо седем деца. Свое семейство актрисата създава, след като среща Бо Уелч на снимачната площадка на "Бийтълджус" през 1988 г. Заедно с художника на продукцията се женят през 1992 г. и имат двама сина - Матю и Люк.

Катрин О'Хара участва в над 120 проекта, като е известна предимно с комедийните си роли. Вероятно най-известната ѝ е в коледните класики "Сам вкъщи" и "Сам вкъщи: Изгубен в Ню Йорк", където изиграва майката на Кевин - героя на Маколи Кълкин. Друг популярен филм, в който участва актрисата, е "Бийтълджус" от 1988 г. на Тим Бъртън, както и продължението му "Бийтълджус Бийтълджус", което излезе през 2024 г. Забележителни са и филмовите ѝ роли в Best in Show от 2000 г. и A Mighty Wind от 2003 г.

Сред известните телевизионни участия на Катрин О'Хара пък е в сериала „Шитс Крийк, в който се превъплъщава в Мойра Роуз в цели 80 епизода. През 2020 г. печели награда "Еми" за ролята си в сериала.

Последно актрисата работи съвместно със Сет Роугън в сериала на Apple TV+ The Studio, за който пък спечелва номинация за награда "Еми". Последната й публична поява пък е през септември 2025 г. След като обаче бе номинирана за "Златен глобус" за ролята си в сериала на Сет Роугън The Studio, актрисата не присъства на церемонията, която се състоя по-рано този месец.