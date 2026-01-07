Най-важните новини за деня: 7 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 януари 2026 г.

КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД РЕШАВА ГЛАВЕН ПРОКУРОР ЛИ Е САРАФОВ

Варненският апелативен съд е отправил питане до Конституционния съд с искане да бъде изяснено дали Борислав Сарафов законно изпълнява правомощията на главен прокурор или заема длъжността в противоречие със закона. Делото е образувано по повод подадено от Сарафов искане за възобновяване на наказателно производство.

ПОДВОДНИТЕ КАМЪНИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КРИЗА: СОЦИОЛОЗИ С АНАЛИЗ ЗА РУЛЕТКАТА НА МАНДАТИТЕ И СЛУЖЕБНАТА ВЛАСТ

Не би трябвало да очакваме някои от партиите, на които ще бъде връчен мандатът, да се опита да състави правителство. И ГЕРБ, и ПП-ДБ ще спазят предварителните си заявки, но въпросът е на кого ще връчи третия мандат президентът Румен Радев. Това заяви социологът Геновева Петрова пред bTV. Още: Радев: Моята партия явно вече съществува, но къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет?

ЦВЕТАНКА АНДРЕЕВА: РУМЕН РАДЕВ МИНА ПИКА НА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ПОПУЛЯРНОСТ (ВИДЕО)

Румен Радев мина пика на своята политическа популярност. Оттук-насетне той е в низходящ тренд. И да се появи сега на изборите, той не би могъл да постигне мнозинство, което да му позволи да вземе безалтернативно контрола в държавата. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът Цветанка Андреева, коментирайки политическото бъдеще на държавния глава Румен Радев.

ПЪРВО В ACTUALNO: МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ОСВОБОДИ ДИРЕКТОРА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА

Министерството на културата (МК) е освободило дългогодишния директор на Българската национална филмотека (БНФ) Антония Ковачева. Това се е случило днес (7 януари) в ранния следобед, като Ковачева е била извикана в МК и ѝ е била връчена заповед за освобождаване от длъжността. Официалният довод е, че тя е навършила възраст за пенсиониране. Все още не е ясно кой ще бъде назначен на позицията, докато се обяви конкурс и бъде избран нов директор на БНФ.

МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ: РАЗВЕНЧАВАНЕ НА МИТОВЕТЕ ЗА "ВЕНЕЦУЕЛСКИТЕ ИЗМАМИ" В БЪЛГАРИЯ

Спорът за или против машинното гласуване в сутрешния блок на БНТ между изборните експерти проф. Михаил Константинов и Стоил Цицелков се фокусира и върху около твърденията за "венецуелските измами" с машинния вот. Въпросът как ще гласуваме възникна непосредствено след оставката на кабинета "Желязков" и очертаващите се нови предсрочни парламентарни избори, тъй като много партии обявиха, че искат промени в Изборния кодекс и въвеждането на изцяло машинно гласуване.

СОФТУЕРЕН ПРОБЛЕМ ОСТАВЯ ПАЦИЕНТИ БЕЗ ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ ЛЕКАРСТВА

Пациенти алармират, че рецепти по НЗОК не се изпълняват от аптеките заради софтуерен проблем. Така болни хора остават без жизненоважни лекарства. За проблема разказа и Огнян Узунов, който се е опитал да купи медикаментите на възрастната си майка, за която се грижи.

АРМИЯТА НИ ОСТАНА БЕЗ ПАРИ, СПИРА ДА ПЛАЩА ЗА ВОЙНИЦИ

Военният министър в оставка Атанас Запрянов предупреди, че българската армия я очакват тежки времена заради ситуацията, в която изпадна страната.

CHEVRON И QUANTUM ВЛИЗАТ В БИТКАТА ЗА АКТИВИТЕ НА "ЛУКОЙЛ"

Американската енергийна корпорация "Шеврон" и частният инвестиционен фонд Quantum Capital Group са подали съвместна оферта за покупка на международните активи на санкционираната руска компания "Лукойл". При успешно приключване на сделката двете компании възнамеряват да си разделят придобитите активи. Според източници, запознати с преговорите, самият "Лукойл" оценява международното си портфолио на около 22 млрд. долара.

ЗАПАДНИ ВОЙНИЦИ ОТИВАТ В УКРАЙНА ДА СПРАТ ПУТИН, BLACK ROCK СЪЩО ИДВА: МНОГО ГОВОРЕНЕ, ЧАКАТ СЕ ДЕЙСТВИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Вдъхновяващо това ще означава огромни, огромни възможности за украинците – за хора, връщащи се у дома след война, да намерят чудесна работа. Работим с Black Rock и смятаме, че ще е много, много важно за украинците". Думите са на Стив Уиткоф, специалния пратеник на Доналд Тръмп за Близкия изток, който отдавна се превърна в основна фигура от страна на администрацията на САЩ в преговорния процес за мир в Украйна.

THE GUARDIAN: ПУТИНИЗАЦИЯТА НА ТРЪМП СТИГНА ДО ВЕНЕЦУЕЛА

Доналд Тръмп вече не нарушава правилата – той ги разрушава с последици далеч отвъд Каракас, пише The Guardian. Малцина очакваха 2026 г. да бъде година на мир. Само два дни минаха и най-лошите страхове се потвърдиха.

ГЕРМАНИЯ ОБВИНИ РУСИЯ В ТАЙНИ АТАКИ, ПРЕЛЮДИЯ КЪМ ПО-ГОЛЯМА ВОЙНА

Русия засилва тайните атаки срещу ключова инфраструктура в Германия като част от кампанията за хибридна война, която Берлин разглежда като възможна прелюдия към по-широк конфликт. Това се посочва в официален германски военен документ, получен и цитиран от агенция Bloomberg. Понеже Германия се позиционира като център на НАТО в Европа, тя очаква да бъде първата цел на Москва за тайни хибридни атаки срещу енергийни обекти и съоръжения от отбранителната инфраструктура, гласи констатацията на Министерството на отбраната в Берлин.

ПРОТЕСТИТЕ В ИРАН СЕ РАЗРАСТВАТ, ВЪСТАВАТ И СЧИТАНИ ЗА ЛОЯЛНИ КЪМ ВЛАСТТА РЕГИОНИ (ВИДЕО)

Протести избухнаха най-малко в 17 от общо 31-те провинции на Иран. Това са най-големите демонстрации срещу режима на аятоласите от 2022 г. насам, установява проучване на BBC Verify и BBC Persian. Анализът на Би Би Си за протестите включва само тези, за които има проверени видеозаписи – истинският брой почти сигурно е много по-висок. Има съобщения за протести в още 11 провинции.

ПРОТЕСТИРАЩИТЕ В ИРАН ПОЕХА КОНТРОЛ НАД ДВА ГРАДА, РАБОТНИЦИ В СВЕТОВЕН ГАЗОВ ГИГАНТ СТАЧКУВАТ (ВИДЕО)

Националният съвет за съпротива на Иран (NCRI) обяви, че градовете Абданан и Малекшахи (в западната провинция Илам) са били ефективно „превзети“ от протестиращите. Това се е случило на десетия ден от демонстрациите, които избухнаха на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на държавната валута риал и повишаването на разходите за живот. Първоначално недоволството се изразяваше в стачки на работници, но впоследствие хиляди жители на десетки провинции в Ислямската република подкрепиха протестите в знак на несъгласие срещу политиките на режима.

САЩ ЗАВЛАДЯВАТ ГРЕНЛАНДИЯ. ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ЩЕ Е С РОБОТИ, ДРОНОВЕ И КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ ПОД КОНТРОЛА НА ИИ

Третата световна война е на прага и на практика е неизбежна. Това ще бъде дигитална война, която ще се води с дронове и бойни роботи, и в нея ще има концентрационни лагери, в които наблюдението ще се извършва от изкуствен интелект. Това пише известната украинска доброволка и военнослужеща Мария Берлинска, директор на "Центъра за подкрепа на въздушното разузнаване", който организира курсове за управление на военни дронове още от 2015 г., както и основател на "Невидимия батальон" - организация за правата на украинските военни във войната с Русия (от 2014 г.), правата на жените в украинската армия, рехабилитацията на ветерани от руско-украинската война и борбата срещу сексуалното насилие във Въоръжените сили на Украйна.

ОТ ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ ДО ВЪЗМОЖЕН КРАХ НА AI: ЕТО КОИ СА РИСКОВЕТЕ ЗА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ 2026 Г.

През 2025 година световната икономика беше белязана от търговски конфликти , колеблив растеж, упорита инфлация и нарастващи държавни дългове в много региони. Нито един от тези проблеми не отпадна с настъпването на Новата година.

КАК БАЙЕРН МЮНХЕН ДАДЕ ЦЕНЕН УРОК НА ЕДНА ОТ ЗВЕЗДИТЕ СИ ЗА СТОЙНОСТТА НА ПАРИТЕ

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.