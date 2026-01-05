Войната в Украйна:

"Битка след битка" започна наградния си поход, обявиха го за най-добър филм

05 януари 2026, 11:54 часа 325 прочитания 0 коментара
Черната комедия с елементи на екшън трилър "Битка след битка" беше обявена за най-добър филм на наградите "Изборът на критиците", съобщиха "Variety" и АФП. На 31-вата наградна церемония, състояла се в Санта Моника, Калифорния, "Битка след битка" спечели още две награди - за режисура и най-добър адаптиран сценарий на Пол Томас Андерсън. В категориите за най-добър актьор и актриса бяха отличени съответно Джеси Бъкли за "Хамнет" и Тимъти Шаламе за "Върховният Марти".

Част от екипа на филма "Битка след битка" по време на церемонията по награждаване, снимка: Getty Images

Най-много награди - по четири на брой, получиха преразказаният от Гийермо дел Торо класически хорър "Франкенщайн" и вампирската история "Грешници" на Райън Куглър. Филмът "Франкенщайн" спечели отличията за най-добър актьор в поддържаща роля (Джейкъб Елорди), дизайн на продукция, грим и прически и костюми. "Грешници" беше отличен в категориите за оригинален сценарий, кастинг, оригинална музика и най-добър млад актьор (Майлс Кейтън).

Призът за най-добра актриса в поддържаща роля отиде при Ейми Мадиган за изпълнението ѝ във филма "Оръжия". "Кей-поп: Ловци на демони" спечели отличията за най-добър анимационен филм и най-добра песен от филм за "Golden". Наградата за най-добър чуждестранен филм беше присъдена на "Тайният агент".

Телевизионните категории

Екипът на "Юношество", снимка: Getty Images

В телевизионните категории "Юношество" спечели четири награди "Изборът на критиците" - за най-добър лимитиран сериал и за най-добър актьор (Стивън Греъм), най-добър актьор в поддържаща роля (Оуен Купър) и най-добра актриса в поддържаща роля (Ерин Дохърти) в лимитиран сериал или телевизионен филм. За най-добра актриса в лимитиран сериал беше обявена Сара Снук за ролята ѝ в "По нейна вина".

Сериалът "Спешни случаи в Питсбърг" беше обявен за най-добра телевизионна драма и донесе призовете за най-добър актьор и актриса в драма на звездите си Ноа Уайли и Катрин Ланаса. В категорията за най-добра телевизионна комедия беше отличен сериалът "Студиото". Неговият създател Сет Роугън получи приза за най-добър актьор в комедия, а екранният му партньор Айк Баринхолц - за най-добър поддържащ актьор в комедия.

Джийн Смарт беше отличена като най-добра актриса в телевизионна комедия за "Хитринки", а Джанел Джеймс - за най-добра поддържаща актриса в комедия за "Начално училище "Абът". За най-добра актриса в телевизионна драма беше обявена Рей Сийхорн за "Една от многото" (Pluribus). Трамел Тилман спечели отличието за най-добър поддържащ актьор в телевизионна драма за "Разделение", съобщава БТА.

Звездите

Водещата Челси Хендлър, снимка: Getty Images

Водеща на наградите "Изборът на критиците" беше Челси Хендлър, която използва встъпителната си реч, за да отдаде почит към режисьора Роб Райнър. Райнър и съпругата му бяха намерени мъртви в дома им в Лос Анджелис в средата на декември, като за убийството беше обвинен синът им Ник Райнър. 

Сред връчващите награди на церемонията бяха Алиша Силвърстоун, Алисън Джани, Били Боб Торнтън, Колман Доминго, Диего Луна, Джеф Голдблум, Кейли Куоко, Реджина Хол, Уилям Мейси и други. 

Миналата година отличието за най-добър филм на наградите „Изборът на критиците" беше присъдено на трагикомедията "Анора", която впоследствие триумфира и на "Оскар"-ите. Именно това е повод мнозина да смятат, че "Битка след битка" на Пол Томас Андерсън е огромен фаворит за най-желания филмов приз.

Яна Баярова
