Българският филм "Диви ягоди" тръгва по кината през февруари (ВИДЕО)

Игралният филм "Диви ягоди" на режисьора и продуцент Татяна Пандурска тръгва по кината в цялата страна на 6 февруари 2026 г. В Деня на българското кино, 13 януари, лентата ще има специална предпремиера от 19:00 ч. в кино "Люмиер", София.

Филмът е режисьорски дебют в игралното кино на Татяна Пандурска, която е известна с документалните си филми. Сценарият е на Дечо Таралежков и Татяна Пандурска и е вдъхновен от документалните разкази "Забравените от небето" на Екатерина Томова. Участват: Ванина Кондова, Иван Юруков, Стела Ганчева, Никола Додов, Никола Пашов, Нено Койнарски, Кирил Кавадарков, Васил Бинев, Никол Милевска, Васил Читанов, Анна Банкина, Никола Стефанов, Анна Петрова, Петър Дочев, Мария Маргаритова.

Преуморената нюйоркска архитектка Дафни Бело пристига в Родопите, за да наследи запустялата къща на своя баба, която никога не е познавала и която наскоро е починала на 102-годишна възраст. Докато се опитва да научи повече за българския си баща, също покойник, Дафни се сблъсква с Орлин, един чудат братовчед. Той ще се опита да я отърве от уж безполезния имот, премълчавайки истината за уникалната минерална вода, която тече под него. Междувременно Дафни ще узнае подробности за драматичната история на бащиния си род, все още жива в паметта на местните старци. Но дали тази история ще ѝ помогне да преоткрие себе си?

Награди:

• Специалната награда на международното жури на МФФ „Любовта е лудост“ – Варна

• Две награди „Васил Гендов“ на Съюза на българските филмови дейци:

За най-добра музика за игрален филм – Давид Кокончев

За най-добър звук на игрален филм – Иван Андреев