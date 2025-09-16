На 16 септември 2025 г. на 89-годишна възраст почина актьорът Робърт Редфорд. Той е напуснал този свят в дома си в щата Юта, съобщи The New York Times. Актьорът участва в десетки филми, има и изяви като режисьор, като за филма "Обикновени хора" (Ordinary People) получава награда "Оскар". Чарлз Робърт Редфорд Джуниър е роден на 18 август 1936г. в Санта Моника, Калифорния. Син на Робърт Редфорд - счетоводител в "Стандарт Ойл" и Марта Харт, която умира през 1955,г., една година след завършването му на колежа.
Своенравен младеж
В началото на жизнения си път Редфорд е своенравен и буен младеж, което "яде" главните букви в училище и губи баскетболната си стипендия в Колорадо заради пиянство. След като изучава изкуства в Института "Прат" и се отдава на живот като художник в Европа, творецът Редфорд избира актьорската игра, която изучава в Американската академия за драматични изкуства в Ню Йорк. Лола ван Вагенен го измъква оттам, за да се омъжи за него на 12 септември 1958г. Развеждат се в огледалната 1985г. след 27-годишен брак и четири деца, едно от които умира още след раждането. Голямата дъщеря Шона Редфорд /р.1960/ е художничка. Синът Джеймс Редфорд /р.1962/ е сценарист, а малката дъщеря Ейми Редфорд /р.1970/ е актриса, припомня БНТ.
Пробивът
Големият пробив за 32-годишния Редфорд идва с "Бъч Касиди и Сънданс Кид" /1969/. "Такива, каквито бяхме"/1973/ и "Ужилването" /1973/ го издигат в звезда №1 в боксофисите през следващите три години. Славата и богатството не са пропиляни напразно - Редфорд инвестира в опазване на околната среда и в придобиване на собственост в щата Юта, където изгражда ранчо и ски курорта "Сънданс". През 1980г. основава и Институт "Сънданс" за обучение на млади кинотворци. Съпровождащият го ежегоден фестивал се превръща в един от най-популярните кинофоруми. Режисьорският му дебют с "Обкиновени хора" е забележителен с 4 награди "Оскар" , включително и за най-добра режисура. След дълга осемгодишна пауза отново е от другата страна на камерата за екранизацията на прочутия роман на Джон Никълс "Войната за фасулената нива в Миларго" /1988/. Отново поразява критиката и феновете с "Там тече река" /1992, с Брад Пит/ и "Телевизионно състезание /1994, с Ралф Файнс и Джон Туртуро/. И двата филма са номинирани за "Оскар".
Филмография
1965 — Вътрешният свят на Дейзи Клоувър / Inside Daisy Clover
1966 — Преследването / The Chase; Гарата на изгубените / This Property Is Condemned
1967 — Боси в парка / Barefoot in the Park
1969 — Буч Касиди и Сънданс Кид / Butch Cassidy and the Sundance Kid
1972 — Кандидатът / The Candidate
1972 — Скъпоценният камък / The Hot Rock
1972 — Джеръмая Джонсън / Jeremiah Johnson
1973 — Така както бяхме / The Way We Were
1973 — Ужилването / The Sting
1974 — Великият Гетсби / The Great Gatsby
1975 — Трите дни на кондора / Three Days of the Condor
1976 — Цялото президентско войнство / All the President’s Men
1977 — Един прекалено далечен мост / A bridge too far
1979 — Електрическият конник / The Electric Horseman
1980 — Бръбейкър / Brubaker
1984 — Самоук (Прекрасният) / The Natural
1985 — Отвъд Африка / Out of Africa
1986 — Орли на правосъдието / Адвокати Асове / Legal Eagles
1988 — Войната в бобовите полета на Милагро / The Milagro Beanfield War
1990 — Хавана / Havana
1992 — Тук тече река / A River Runs Through It
1992 — Експертите / Sneakers
1993 — Неприлично предложение / Indecent Proposal
1996 — Поверително и лично / Up Close and Personal
1998 — Повелителят на конете / The Horse Whisperer
2001 — Последният замък / The Last Castle
2001 — Шпионски игри / Spy Game
2005 — Незавършен живот / An Unfinished Life
2006 — Паяжината на Шарлот / Charlotte's Web (само глас)
2007 — Офицери и пешки / Lions for Lambs
2012 — The Company You Keep
2013 — Всичко е загубено / All Is Lost
2014 — Завръщането на първия отмъстител / Captain America: The Winter Soldier
2016 — Драконът, моят приятел / Pete's Dragon
2017-Душите ни в нощта / ‘’Our souls at night’’
2018 — Старецът и оръжието / The Old Man & the Gun
2019 — Отмъстителите: Краят / Avengers: Endgame
