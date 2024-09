Почина носител на "Оскар" и емблематичен член на екипа на филма "Титаник"

Уил Дженингс, автор на текста на песента "My Heart Will Go On", която звучи във филма "Титаник" (1997 г.), почина на 80-годишна възраст, съобщи електронното издание на "Variety", като цитира представител на твореца. Причината за смъртта на Дженингс не се съобщава, но той от дълго време е бил болен, отбелязва изданието. Кончината на твореца е настъпила на 6 септември.

Още: Тръмп поздрави феновете си с песента My Heart Will Go On, а Селин Дион му се обиди (ВИДЕО)

Кой е Уил Дженингс

Снимка: Getty Images

За песните, които създава в съавторство за филма "Титаник" (изпълнена от Селин Дион) и за "Офицер и джентълмен" от 1982 г. (изпята от Джо Кокър и Дженифър Уорнс), Уил Дженингс печели две награди "Оскар". Той е известен и с третата си филмова песен - "Tears in Heaven" (изпълнена от Ерик Клептън), от филма "Бяла омая" (1991), която му носи "Златен глобус" за най-добра оригинална песен, както и "Грами" за запис на годината и песен на годината. Дженингс е носител на три отличия "Грами".

Той е работил също с Уитни Хюстън, Марая Кери, Стив Уинуд, Бари Манилоу и др., припомня БТА.

Още: Почина Серджио Мендес - легендата на боса нова