Книгата "Лейди Гергана" става филм

Хитовата книга "Лейди Гергана", разказваща за северозападна кметкска дъщеря, която се жени за акостирал у нас англичанин, ще бъде филмирана.

Новината за заснемането на щурата история на българо-английската дружба в едно видинско село е дълго чакана от най-големите ѝ почитатели.

До 28 февруари тече кастинг за главната роля, а авторката на поредицата за Гергана Кметска - Цветелина Цветкова, обяви, че подготовката за филмирането на една от най-четените книги у нас вече е започнала.

Търси се актриса, която да владее северозападния диалект

"Много отдавна си го мисля това. Всъщност първо хора, които бяха чели книгата, започнаха да ми пишат, че това е много кинематографично, че би могло да стане много хубав филм, и аз тогава се замислих, че всъщност наистина може да стане. Въртеше ми се като идея от много дълго време, но в началото честно казано не предполагах, че може да се осъществи, докато не го повярвах. От мисленето и мечтаенето до осъществяването пътят е много дълъг, разбира се. Намерих си продуценти, с които говорим на един език. Едно година горе-долу сме в подготовка. Имаме вече локация. Имаме сценарий и сега се стигна до момента да си намерим Лейди Гергана", коментира тя.

След новината за обявения кастинг за актриса за главната роля, много хора започнали да пишат на Цветелина Цветкова, че самата тя трябва да я изиграе, предаде БНР.

"Това е изключително смешно. Първо, аз не съм актриса. Второ, героинята в книгата е доста по-млада. Даже има хора, които ми се карат: "Какво се правите, че търсите. Какъв е този кастинг, като на всички им е ясно кой трябва да изиграе тази роля?". Това много ме забавлява, защото това е сериозна актьорска игра, която трябва да се изиграе от актриса. Търси се актриса или момиче, което има опит пред камера и на сцена, защото понякога тези бисери излизат от някъде, откъдето изобщо не предполагаш, че могат да излязат, не всички са завършили академията", смята Цветкова, цитирана от БНР.

Авторката ще държи във филма да звучи характерният северозападен диалект, на който е написана книгата.

Плановете са снимките да започнат тази година, а филмът да е по екраните през 2027 г.