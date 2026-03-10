"Грешници" и "Битка след битка" с награди и от Гилдията на сценаристите

Филмите "Грешници" и "Битка след битка", които се очертават като основни претенденти на предстоящите "Оскар"-и, спечелиха водещите награди и на американската Гилдия на продуцентите, пише "Варайъти".

Победителите

Хорърът "Грешници" на режисьора Райън Куглър, който е с рекордните 16 номинации за наградите на Академията за кинематографично изкуство и наука, беше отличен за най-добър оригинален сценарий.

Филмът "Битка след битка" на Пол Томас Андерсън получи приза за най-добър адаптиран сценарий.

В телевизионните категории "Спешни случаи в Питсбърг" спечели отличията за най-добра драма и най-добра нова поредица. Отличието за най-добра комедия беше присъдено на сериала "Студиото".

Въпреки че обикновено наградите на Гилдията на продуцентите се раздават на две церемонии едновременно - една в Ню Йорк и друга в Лос Анджелис, западният клон на професионалната организация отмени годишното си шоу по-рано този месец, тъй като служителите му продължават да стачкуват.

На церемонията в Ню Йорк почетна награда получи телевизионният водещ Стивън Колбер.

Водещ на наградното шоу беше комикът Рой Ууд-младши.

Наградите "Оскар" ще бъдат раздадени за 98-и път на 15 март. Водещ на церемонията в театър "Долби" в Лос Анджелис за втора поредна година ще бъде Конан О' Брайън.

