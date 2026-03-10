"На кино, на село" открива нов сезон: 15 села, 61 прожекции и 5 работилници

Вторият официален сезон на фестивала "На кино, на село" ще се проведе от март до септември 2026 г., като ще обхване 15 села в 15 общини в страната – Западна, Северозападна, Централна и Южна България. Програмата включва общо 61 прожекции на съвременно световно и българско кино с вход свободен и 5 работилници, насочени към активно участие и развитие на деца и младежи от местната общност.

Още: Фестивал на документалното кино събира във Видин филми от четири континента

През 2026 г. фестивалът ще обедини 15 села в обща киномрежа и ще създаде достъп до кино и култура за над 13 000 жители, като кинообщността се разраства с 5 нови села с всяко следващо издание. Това позволява обгрижването на устойчива и иновативна структура за улеснен достъп до кино и култура в селата.

Карта на 15-те киносела, участващи във фестивал "На кино, на село" 2026. Брой на селата: 3 х Западна (зелен), 6 х Северозападна (оранжев), в х Централна (жълт) и 4 х Южна (бял) България; източник: На кино, на село

"На кино, на село" е ежегоден фестивал, който се случва в най-малките населени места в България. Неговата основна цел е да изгради национална мрежа от киносела с редовен достъп до съвременно кино, както и постигане на независимост в организирането на прожекции чрез обучение на местни координатори – кинобудители.

Мисия: Завръщане към селото като център на одухотворение и култура чрез кино и творчество.

Визия: Национална саморегулираща се киномрежа от български села с участие в европейската културна общност.

Фестивална филмова програма

Програмата включва две от отличителните европейски заглавия на годината – "Сантиментална стойност" (2025) и "Звукът на любовта" (Sorda, 2025).

Още: Пълен списък на филмите в Международния конкурс на София Филм Фест

Техните прожекции ще поставят началото на фестивала през март и са реализирани в партньорство с Бюрото на Европейския парламент в България и "LUX– Европейска филмова награда на публиката". Чрез това сътрудничество се дава възможност на българската публика в селата да се срещне с едни от най-актуалните европейски филмови заглавия и да стане част от общоевропейския диалог за кино.

Сред чуждестранните заглавия в програмата са и "Сент-Екзюпери" (2024) и "Единствена земя" (2024), които предлагат разнолика перспектива към съвременното европейско кино. Специални прожекции ще има и класическата комедия с Луи дьо Финес - "Голямата разходка" (1966) благодарение на партньорството ни с Френския институт в България.

Тази година има и важен тематичен акцент върху екологията с филма на френския природозащитник Ян Артюс-Бертран - "Нашето наследство" (2021). Организаторите обръщат силно внимание и на най-младата публиката, която ще се срещне с първите филми на братя Люмиер и Жорж Мелиес в "Началото на киното", част от европейската кино образователна платформа CinEd в партньорство със Сдружение "Арте Урбана Колектив". Ще има и специални селекции за деца и прелестната френска анимация "Малкият Никола: Какво чакаме, за да бъдем щастливи?" с дублаж на български език.

Още: Режисьорът на "Властелинът на пръстените" с почетна "Златна палма"

Част от българските заглавия включват "Милен" (2025), "Диви ягоди" (2025), "Оловният войник" (2023), "Социално силните" (2025), "Триумф" (2024) и "Това беше 1965" (2025) и ценна селекция от документални разкази от архива Есториум.

Работилниците за деца са общо пет на брой, като всяка от тях предлага различен и вдъхновяващ фокус. Сред тях са "Партньорство пред камера" (водещ Десислава Вулева), "Цианотипия: създаване на образи в синьо" (водещ Михаела Калинова) и история на седмото изкуство и творческа част за изработване на тауматроп (водещ Еви Карагеоргу).

Повече информация ще откриете на официалния сайт на фестивала "На кино, на село".