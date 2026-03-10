Шварценегер се завръща на големия екран с три епични роли

Един от най-известните екшън актьори на Холивуд не се е появявал на големия екран от 2019 г., когато излезе филмът "Терминатор: Тъмната съдба", но Арнолд Шварценегер има намерение да се завърне. Той разкри, че в момента води преговори за продължение на "Конан Варварина". Приключенският филм от 1982 г. беше пробивът на бившия културист, преди "Терминатор" на Джеймс Камерън да го изстреля към международната слава две години по-късно.

Актьорските планове на Арнолд Шварценегер

78-годишният бивш губернатор на Калифорния обаче не планира да се ограничи само до една поредица. Той води преговори за завръщане в световете на "Командо" (1985) и "Хищникът" (1987).

"Направиха още един "Хищник" и режисьорът Дан Трахтенберг се справи страхотно. Сега иска да участвам в следващия "Хищник". Говорихме за това", разкри Шварценегер на фестивала Arnold Expo 2026 в Кълъмбъс, Охайо, съобщи "Варайъти".

"Всъщност "Фокс Студиос" като че ли е преоткрило Арнолд", добави той. "Дойдоха при мен и ми казаха: "Искаме да участваш в "Хищникът", току-що получихме сценарий за теб и за "Командо 2".

Шварценегер каза, че за продължението на "Конан Варварина" студиото "току-що е наело фантастичен сценарист/режисьор, който е направил последните четири филма на Том Круз, за да напише и режисира "Кралят Конан".

Роли, съобразени с възрастта му

Той поясни, че и трите роли ще бъдат "различни" и написани така, че да отразяват по-добре настоящата му възраст.

"Те не ги пишат така, сякаш съм на 40 години. Пишат ги така, че да са подходящи за възрастта ми", обясни той. "Все още ще влизам там и ще раздавам шамари, но ще е по-различно."

За продължението на "Конан Варварина"

Говорейки за плановете за "Крал Конан", Шварценегер добави: "Това е една чудесна стара история, в която Конан е бил крал в продължение на 40 години, а сега е принуден да напусне кралството и, разбира се, възниква конфликт, но по някакъв начин той се завръща и има всякакви лудости, насилие, магия, същества и други подобни неща".

"И сега, разбира се, има всякакви специални ефекти. Студиото има достатъчно пари, за да направи тези филми наистина големи, така че очаквам с нетърпение всички тези проекти."

Холивуд вече се опита да възроди "Конан" през 2011 г. с Джейсън Момоа в главната роля. Филмът обаче се оказа разочарование в бокс офиса, като събра 63 милиона долара в световен мащаб при отчетен производствен бюджет от 90 милиона долара.

Източник: БГНЕС