Създателите на най-касовата холивудска анимация: Филмът ни отне пет години

"Зоотрополис 2", който вече е най-касовият анимационен филм в Холивуд, ще се състезава за наградата в съответната категория на "Оскар"-ите на 15 март. По този повод неговите създатели сподели пред "Ройтерс" за темите и успеха на продукцията.

"Зоотрополис 2" продължава оттам, където приключи оригиналната лента на "Уолт Дисни анимейшън" от 2016 г. Продължението изпраща полицейските служители Джуди Хопс (Джинифър Гудуин) и Ник Уайлд (Джейсън Бейтман) по следите на новия персонаж Гари Де'Снейк, озвучен от носителя на "Оскар" Ки Хи Хуан.

Успехите на "Зоотрополис 2"

В интервю за "Ройтерс" продуцентката Ивет Мерино и сценаристът и сърежисьор Джаред Буш коментираха темите и успеха на филма.

На въпрос какво е чувството да са направили най-касовия холивудски анимационен филм, Мерино отговаря: "Невероятно е. Стотици творци са работили по тази продукция и цялата им работа се забелязва, харесва и получава признание".

"Филмът ни отне пет години, за да го направим. Стотици хора са вложили всички тези малки детайли, за да могат хората да го видят на голям екран и да споделят това общо преживяване. Това е невероятно удовлетворяващо", отбелязва на свой ред Буш.

Запитан защо мисли, че филмът е имал толкова голям отзвук, сценаристът и сърежисьор обяснява: "Хората се нуждаят от радост и надежда в момента, а в този филм има в изобилие от тях. Разбира се, той разглежда някои наистина важни и дълбоки теми, като например разбирането на нашите различия. Това е много важно. Историята на персонажа Гари Де'Снейк е всъщност история за хора, които са били изселени, за трудностите, пред които са били изправени, и опитите да бъдат поправени тези исторически несправедливости".

"В крайна сметка успехът е комбинация от няколко неща, като всеки зрител може да открие по нещо за себе си", продължава Буш.

Относно избора на теми, които засяга филмът, сценаристът и сърежисьор отбелязва, че сред тях е темата за поляризацията, която се наблюдава в нашия свят в момента. Тя съществува, особено ако виждаш света по различен начин. "Искахме да покажем на публиката как могат да се преодолеят тези неща", казва Джаред Буш.

Запитана какво е чувството да получат признание в настоящия награден сезон, Ивет Мерино отговоря: "За нас това е голяма чест. Това означава, че всички тези творци и тяхната упорита работа са признати".

Източник: БТА