Историите и изложбите на София Филм Фест: Покана за разходка с директора на фестивала Стефан Китанов

Тази история започна в началото на 90-те години на ХХ век... За пътя, който извървя през годините София Филм Фест – един от най-авторитетните филмови форуми в Европа и на Балканите днес, за историите около неговото създаване и развитие, организаторите на фестивала ни канят на една пролетна разходка с участието на неговия създател Стефан Китанов-Кита и някои приятели, сред които Петър Янков-Пешето.

Ето как се оформя следобедът на деня преди откриването на 30-ия юбилеен София Филм Фест – сряда, 11 март:

15:30 Мост на влюбените – Кита представя изложбата 30 ГОДИНИ СФФ;

16:15 НДК – Подлез – мястото, където свирят Кита и Пешето през май 1992, когато Кита получава предложение от проф. Александър Янакиев да кандидатства за поста директор на Дома на киното;

16:40 Кръстовището на бул. "Витоша" и "Неофит Рилски" – любимото място за вечерно свирене на Кита и Пешето, когато през 1991 спират трамвай с парче на Боб Дилън;

17:10 Градинка НАРОДЕН ТЕАТЪР – Представяне на изложбата НАГРАДАТА НА СОФИЯ – Част 1;

18:00 Градина КРИСТАЛ – Представяне на изложбата НАГРАДАТА НА СОФИЯ – Част 2;

18:30 Унгарски културен институт – Откриване на изложбата ПОРТРЕТИ ОТ ФОАЙЕТО на Боряна Пандова.

Добре дошли са всички любители на киното и рокендрола!

