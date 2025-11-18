Сити готви бомбастичен трансфер - „гражданите“ вадят 100 милиона евро за млада звезда на Реал Мадрид

Манчестър Сити обмисля да привлече младия играч на Реал Мадрид Арда Гюлер, оценявайки потенциалния му трансфер на 100 милиона евро, съобщи DefensaCentral, позовавайки се на Fichajes. Ако се осъществи подобен трансфер, Гюлер ще стане второто най-скъпо попълнение в историята на Сити.
Гуардиола иска Арда Гюлер на всяка цена
🚨 Manchester City are willing to make Real Madrid’s Arda Güler the second-most expensive signing in the club’s entire history, with €100M [£88M] offer in the works.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 17, 2025
Pep Guardiola sees Güler as a unique player and believes he would fit perfectly into his system as one the… pic.twitter.com/26iIyPuBvq
Според информацията, мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола смята, че Гюлер би се вписал идеално в неговата тактическа система. Под ръководството на Шаби Алонсо обаче турчинът е ключов играч в състава на Реал Мадрид и се смята за незаменим елемент от развитието на отбора. Настоящият му договор с мадридския клуб е до 30 юни 2029 г.
ОЩЕ: Арне Слот бесен на съдийството след дербито с Манчестър Сити