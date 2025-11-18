Войната в Украйна:

Сити готви бомбастичен трансфер - „гражданите“ вадят 100 милиона евро за млада звезда на Реал Мадрид

18 ноември 2025, 17:25 часа 403 прочитания 0 коментара

Манчестър Сити обмисля да привлече младия играч на Реал Мадрид Арда Гюлер, оценявайки потенциалния му трансфер на 100 милиона евро, съобщи DefensaCentral, позовавайки се на Fichajes. Ако се осъществи подобен трансфер, Гюлер ще стане второто най-скъпо попълнение в историята на Сити.

Гуардиола иска Арда Гюлер на всяка цена

Според информацията, мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола смята, че Гюлер би се вписал идеално в неговата тактическа система. Под ръководството на Шаби Алонсо обаче турчинът е ключов играч в състава на Реал Мадрид и се смята за незаменим елемент от развитието на отбора. Настоящият му договор с мадридския клуб е до 30 юни 2029 г.

Бойко Димитров
