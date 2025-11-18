"Последният гларус" на Тонислав Христов на голям екран от 21 ноември

Документалният филм "Последният гларус" на режисьора Тонислав Христов излиза на голям екран на 21 ноември. Премиерната прожекция на филма ще бъде на 21 ноември от 17:00 часа в Дом на киното в София. След края ѝ продуцентът Андреа Станоева, режисьорът Тонислав Христов, операторът Орлин Руевски и композиторът Петър Дундаков ще представят филма и ще разговарят с публиката.

Още: "Made in EU" на Стефан Командарев получи наградата на критиката във Франция

"Последният гларус" е с главен герой Иван Халачев. Иван е плажен гларус, който търси компанията на платежоспособни чужденки в курорта Слънчев бряг и се бори със собствената си житейска криза. Събирателният образ на някогашния сваляч и чаровник е изместен от реалността на безработен мъж, който е оплетен в капана на алкохолизма и копнежи по миналото. Заобиколен от груби жени, той започва да мрази самия себе си. Ситуацията по Черноморието е коренно различна от онази по времето на младините му и той осъзнава, че дните му се превръщат в оцеляване, а бъдещото изглежда тъмно и неясно.

Чрез личната история на Иван и тази на останалите персонажи, камерата надниква в ежедневието на съвременния Слънчев бряг. Някога елитен курорт за туристи от Източна Германия и Съветския блок, сега той се е превърнал в "Ибисата на Черно море". Убежище на хора със скършени крила и изгубени мечти, даващи си равносметка за живота, който са живели и за живота, който са искали да живеят. "Последният гларус" предлага този рядък поглед към света на отчаяните, които оцеляват в периферията на обществото. Лентата засяга темите за скоростните промени в общественополитическия живот и за експлоатацията на една повредена система – всичко, видяно през погледа на един пречупен човек. Това е филм за търсенето на по-добър живот и желанието за свобода, за семейство и любов, за изборите, които правим и белезите, които носим.

Още: Илияна Лазарова влиза в образа на журналистка във филма "В очакване на Ал Бано"

"Последният гларус" имаше своята международна премиера на фестивала в Солун през 2023 г. Селектиран е в два А-фестивала – в престижния CPH: Dox в Копенхаген и Black Night в Талин и е показван на редица български и международни фестивали в Германия, Израел, Полша и др. През 2023 г. с него бе открит фестивалът "Златен ритон", на който спечели голямата награда за документален филм.

От 21 ноември филмът ще бъде прожектиран в избрани кина в София, Пловдив, Варна, Ботевград, Благоевград, Търговище, Кюстендил, Тервел, Добрич, Горна Оряховица, Исперих, Казанлък, Попово, Разград, Свищов, Силистра, Шумен и др. Информация за конкретните прожекции по градове и кина ще се публикува периодично на фейсбук страницата на Soul Food (facebook.com/soulfoodmovies).

Още: Пловдив отново ще посрещне фестивала "Златен ритон": Показват над 80 филма

"Последният гларус" е копродукция между Финландия, България и Норвегия. Сценаристи са Тонислав Христов и Каарле Ахо, оператор е Орлин Руевски, а музиката е на Петър Дундаков. Филмът е продукция на Making Movies Oy (Финландия), в копродукция със SOUL FOOD (България) и UpNorth Film Oslo (Норвегия) и с подкрепата на ИА "Национален филмов център", Финландска филмова фондация, Промоционален център за аудиовизуална култура на Финландия AVEK, NFI - Норвежки филмов институт, Nordisk Film & Tv Fond, Midtnorsk Filmsenter, The Fritt Ord Foundation; в сътрудничество с Национална телевизия YLE 1 (Финландия), Българска национална телевизия и VGTV (Норвегия).

За Тонислав Христов

Фотограф: Елица Матеева

Тонислав Христов е режисьор, сценарист и продуцент с дългогодишен опит в документалното кино. Завършва кинорежисура в университета "Метрополиа" в Хелзинки. През последните години филмите, режисирани и продуцирани от него ("Любов и инженерство", "История за храната и душата", "Правилата на ергенския живот", "Мечта по запада", "Пощальонът", "Тайният живот на Вера", "Добрият шофьор", "Желанието на Гери"), са представяли българското кино на най-големите кинофествали в света: Сънданс (САЩ), Берлинале (Германия), Карлови Вари (Чехия), Пусан (Южна Корея), ИДФА (Нидерландия), Трибека (САЩ), Хот Докс (Канада), Лайпциг (Германия), Сараево (Босна и Херцеговина), Нион (Швейцария), Сан Франциско (САЩ) и много други, където са носители на множество награди. Тонислав Христов е член на Европейската филмова академия, на управителния съвет на финландската документална гилдия, както и на управителния съвет на Българска асоциация на кинорежисьорите. Лектор е в различни европейски университети в областта на продуцирането и режисурата на документални филми. Работил е дълго време на свободна практика за финландската обществена телевизия YLE, която застава и зад голяма част от проектите му.

Още: Режисьорката Зорница София се завръща с филма "3.0 килограма щастие" (ВИДЕО)