Руската централна банка призна, че банките в Русия често неоснователно замразяват клиентски сметки като мярка за борба с измамите.

"Жалбите за измами са намалели значително и се надяваме, че това е тенденция. Жалбите за неоснователно замразяване на банкови сметки обаче са се увеличили. С други думи, в борбата ни с измамите сме отишли ​​твърде далеч, така да се каже. На клиентите не винаги е било давано обяснение защо сметките им са замразени. Работим за разрешаване на тази ситуация и се появиха първите признаци на подобрение. Надявам се, че този проблем ще бъде решен", заяви Елвира Набиулина, управителят на Централната банка на Руската федерация. Набиулина говори на конференцията "Фокус върху клиента", организирана от Руската централна банка.

Казаното от нея претворява вечната максима на съветския диктатор Йосиф Сталин - няма човек, няма проблем. В исторически план обаче се оказа, че е по-добре хората просто да са доволни.

