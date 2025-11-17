Почина обичана българска актриса, покорила и САЩ

Актрисата Елена Жандова е починала вчера, 16 ноември, на 80-годишна възраст, съобщиха на БТА нейни близки. Баща ѝ е Захари Жандов – бай Захари, както мнозина го наричат – знакова фигура в българското кино и в бохемска София. Майка ѝ - Иванка Акрабова-Жандова, е международно ценена изследователка и археоложка в областта на медиевистиката. Елена е известна с ролята си в постановката „Здравей и сбогом“, в САЩ животът ѝ е свързан с едни от най-авангардните театрални трупи.

Повече за кариерата на Елена Жандова

"На пръв поглед Елена Жандова прави своите професионални избори импулсивно, но при вглеждане се разбира, че двигател при нея е интересът ѝ към различното, непознатото, експерименталното. Още от ученичка е увлечена по свободните и импровизационни танци. Учи пластика и танц в стила на Айседора Дънкан при Ярмила Менцлова – хореографка и педагожка с успехи и по европейските сцени. Красива, пластична, със съвременно излъчване – така помнят Елена Жандова първите ѝ зрители.

След като завършва ВИТИЗ с класа на Моис Бениеш и Апостол Карамитев, тя отива с група колеги първо в театъра в Сливен, а след това играе в Благоевград, Димитровград и Ямбол. Знакова за кариерата ѝ става постановката в Благоевградския драматичен театър, когато я канят за ролята на Хестер Смит в „Здравей и сбогом“ на Атол Фюгард. Елена вече е напуснала театъра, но много харесва текста на южноафриканския драматург. Режисьор е Ана Драганова, а сценограф – Георги Ножаров. В ролята на Джони Смит ѝ партнира съвсем младият тогава Филип Трифонов. Успехът е категоричен и заглавието става част от афиша на Театър 199, където се играе с успех от ноември 1976 г.

Следват нови роли, аплодисменти, приятелства, а междувременно – невероятни срещи в Париж. През 1980 г. Елена се озовава в Ню Йорк и оттук насетне дълги години от живота ѝ са свързани с едни от най-авангардните театрални трупи. Още в първите дни след пристигането ѝ като своеобразен мост между минало и настояще е срещата ѝ с Атол Фюгард, провъзгласен само след няколко години за „най-великия действащ драматург в англоезичния свят“ (сп. „Тайм“, 1985). Всъщност мнозина от тези, с които тя работи тогава, днес вече са в театралните енциклопедии.

Когато през 80-те години трупата „Ливинг Тиатър“ се завръща отново към спектакли в театрално пространство, Елена Жандова се присъединява към нея. Тя се включва в процеса по разработване на нови актьорски техники, които дават възможност и на публиката да репетира с трупата, а след това да се включва в действието на сцената.

В края на 90-те Мартин Рекхауз и Джесика Слоут от The Alchemical Theatre създават Loretta Auditorium – нова театрална компания, която развива театралния експериментален език на ръба на ХХ и ХХІ век. Елена Жандова е в екипа, който чрез артистични провокации и нововъведения преосмисля общоприетите норми в театъра и обществото.

Всички проекти на Елена са нови срещи не само с писатели, художници, поети, режисьори, а и с нови зрители – едно от преимуществата на творческия живот на културния номад. Елена, като повечето артисти от алтернативните сцени, не само играе, а преподава, продължава и да поставя.

Като се завръща в България, Елена Жандова променя приоритетите си. Решава да продължи делото на майка си по подредбата на семейния архив, в който всяка бележка, всяка снимка е история. Да започнем от едната ѝ баба, на която Елена Жандова е кръстена, Елена Хранова – актриса с десетки театрални и филмови роли, сред които и в „Земя“ на Захари Жандов. А баба ѝ по майчина линия е Люба Акрабова – преподавателка в Дойче шуле и внучка на Петър Шилев, активен участник в Съединението на Източна Румелия с Княжество България, автор на книга „Спомени за Съединението“."

Откъс от текст на Майя Праматарова в kultura.bg по повод 80-годишния юбилей на актрисата, който тя отбеляза на 13 август тази година.

