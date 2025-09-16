"Синелибри" 2025: Билетите за всички кинопремиери в София са в продажба

Днес, 16 септември, се състоя официалната пресконференция на "Синелибри", в рамките на която бяха обявени акцентите в конкурсната програма на тазгодишното издание и предвидените награди. Билетите за всички филмови заглавия, кино-литературни премиери и срещи в София вече са в продажба. Програмата е достъпна на сайта на фестивала.

Зрителите могат да избират измежду 70 заглавия, 37 специални събития, галавечери на културите, ретроспективни прожекции за деца и възрастни, чествания, срещи с автограф и тематични дискусии. Част от съпътстващата програма е и второто издание на образователния форум BOB (Based-on-Books). Началото на "Синелибри" ще ознаменува новият филм на Франсоа Озон "Чужденецът", майсторска адаптация по едноименния роман на Албер Камю – една непреходна творба, асоциирана с философията на екзистенциализма. Известен с творческата си смелост и провокативност, Озон е ловък изследовател на човешката психика, границите на идентичността и абсурда в междуличностните отношения. Неговата интерпретация на "Чужденецът" изгражда поразителен модерен портрет на един безстрастен антигерой, който предизвиква социалните норми. След успеха на филма във Венеция и Сан Себастиан идва ред на българската премиера – тя ще се състои на 10 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК непосредствено след церемонията по откриване.

Филмите в конкурса на "Синелибри"

Кадър от филма "Изчезването", източник: Синелибри

Днес бяха оповестени 12-те заглавия от конкурса за пълнометражен игрален филм по книга. Сред тях се открояват новите творби на Кирил Серебренников и Оливие Асаяс, двама от най-интересните и плодовити кинотворци. Серебренников, който миналата есен грабна награда "Синелибри" за най-добра екранизация, сега ни предлага среща с не по-малко скандален "герой". Филмът му носи заглавие "Изчезването" и се фокусира върху съдбата на Йозеф Менгеле - нацисткият лекар палач от Аушвиц, който намира убежище в Южна Америка след края на Втората световна война.

Пол Дейно в кадър от филма "Магьосника от Кремъл", източник: Синелибри

Френският режисьор Оливие Асаяс на свой ред се впуска в адаптация по романа на Джулиано да Емполи, постигнал сензационен международен успех - "Магьосника от Кремъл". Основан върху реални събития, този стряскащ трилър осветлява перфидните методи на днешната политика, вътрешните механизми на пропагандата и потисничеството, чиито заложници сме всички ние. Главният герой Вадим Баранов е находчив и безскрупулен манипулатор, политически съветник или "сив кардинал" на Владимир Путин, и разкрива най-мрачните тайни на руския властови елит. В образа на Баранов се превъплъщава изкусно Пол Дейно, партнират му Джуд Лоу (в ролята на Путин), Алисия Викандер (в ролята на Ксения) и Джефри Райт. Сценарият на филма е написан съвместно от Асаяс и изтъкнатия френски писател Еманюел Карер.

За наградата тази година ще се състезава и драматичният разказ на Еран Риклис "Да четеш Лолита в Техеран", адаптация по едноименния роман. Действието се развива по времето, когато Ислямската република превзема властта в Техеран и налага сляпа цензура, а фундаменталисти и фанатици нахлуват в университетите. След премиерата си в Кан у нас в рамките на конкурса ще бъде показана и семейната драма "Обичай ме нежно" с Вики Крипс в главната роля.

Кадър от филма "Горещо мляко", източник: Синелибри

С номинации за "Златна мечка" и "Теди" от Берлинале в София пристига "Горещо мляко" – психологическа драма на режисьорката Ребека Ленкевич, с изкусителния тандем Ема Маки и Вики Крипс. Сред най-любопитните заглавия в конкурса са филмът "Соло майка", засягащ актуалната тема за самотното майчинство, и норвежката комедия "Трима мъже за Вилма", пленителен разказ за любовта, която идва, когато най-малко я очакваш.

Кадър от филма "Трима мъже за Вилма", източник: Синелибри

В състезанието влиза и победителят в Балтийския конкурс на фестивала "Черни нощи" в Талин от 2024 г. "Южни хроники".

Алма Пьойсти в кадър от филма "Оренда", източник: Синелибри

Почитателите на скандинавското кино ще оценят мистериозното заглавие "Оренда", завладяващ портрет на две жени, които се връщат към живота след тежки травми. Главната роля е поверена на нашумялата финландска актриса Алма Пьойсти.

Кадър от филма "Стаята на Туве", източник: Синелибри

Датското заглавие в селекцията е биографичната драма "Стаята на Туве", третираща сложните взаимоотношения на известната писателка Туве Дитлевсен и нейния съпруг. След премиера на фестивалите в Торонто и Гент у нас ще бъде показана белгийско-нидерландската драма "Джулиан", разказваща действителна история. Българското предложение в основния конкурс носи заглавие "Диви ягоди" - игрален дебют на режисьорката Татяна Пандурска, вдъхновен от сборника "Забравени от небето" на Екатерина Томова.

Жури и награди

Международното жури, представено от датския актьор Клаес Бенг (президент), украинския режисьор Сергей Лозница, продуцентите Атон Сумаш и Катя Тричкова и гръцката актриса Тоня Сотиропулу, ще обяви лауреата на наградата за най-успешна адаптация по литературна творба в конкурса за пълнометражен игрален филм на 24 октомври в зала 1 на НДК.

Същата вечер зрителите ще узнаят кое заглавие печели наградата в конкурса за документален филм. Журито в този раздел е представено от Лиза Боева, филмов режисьор, сценарист, член на Европейската филмова академия; Татяна Пандурска – режисьор, сценарист и продуцент; Димитър Коцев-Шошо – режисьор, писател, сценарист и преводач.

Венец на церемонията ще бъде предпремиерната прожекция на последния филм на Паоло Сорентино – "Помилване", който очарова критиката на фестивала във Венеция и отнесе седем награди, в т.ч. купа "Волпи" за най-добър актьор, предназначена за неподражаемия Тони Сервило. Реверанс към почитателите на Сорентино тази година е самият Сервило в качеството му на специален гост на церемонията, който ще открие прожекцията на филма. Преди това на италианската кинозвезда, вдъхнала живот на десетки персонажи, много от които литературни герои, ще бъде връчена Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение.

"Синелибри" 2025 присъжда още две авторитетни награди. Голямата полска режисьорка Агнешка Холанд, един от най-безкомпромисните представители на съвременното арткино, ще бъде удостоена с Почетната награда за цялостен принос към изкуството на кинематографията. Тя ще приеме лично елегантната статуетка, което я нарежда до предишни лауреати на високото отличие като Иън Макюън, Фолкер Шльондорф и Иржи Менцел. Специална награда "Завоевания на духа" за постижения в различни области на изкуството ще бъде връчена на легендарната Силви Вартан. С това знаково отличие организаторите на "Синелибри" отбелязват с благодарност и респект не само огромните заслуги на френската певица и актриса с български корени за развитието на световната музикална култура, но и нейните образцови граждански изяви, фината ѝ социална чувствителност и неуморна благотворителна дейност.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн.