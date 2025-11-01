Валерия Бруни Тедески гостува за първи път у нас на "Киномания" 2025

И тази година публиката на "Киномания" ще се потопи в магията на Празника на италианското кино. Специално за фестивала, за първи път в България ще гостува Валерия Бруни Тедески – една от най-ярките фигури в съвременното европейско кино. Родена в Торино и израснала във Франция, тя впечатлява с неподражаемо съчетание на италианска емоционалност и френски финес. Тя става звезда още с дебюта си в "Hotel de France", печели "Сезар" за най-обещаваща актриса и "Давид на Донатело" за "La seconda volta".

Валерия Бруни Тедески, източник: Киномания/Vanity

В кариерата си тя работи с емблематични режисьори като Патрис Шеро, Франсоа Озон и Стивън Спилбърг. Тедески ще се срещне с публиката в три специални представяния – на официалното откриване на Празника на италианското кино на 14 ноември от 19:00 ч. в кино "Одеон", както и на 15 ноември от 13:00 ч. в кино "Люмиер" – за филма "Дузе", и на 15 ноември от 13:30 ч. в кино "Одеон" за филма "5 секунди".

Кои филми ще бъдат представени

Кадър от филма "Дузе", източник: Киномания

В новия "Дузе" ("Duse") на Пиетро Марчело (Франция-Италия) Бруни Тедески създава монументално и незабравимо изпълнение, като се превъплъщава в образа на легендарната италианска актриса Елеонора Дузе. Филмът ни пренася в периода след края на Първата световна война и възхода на фашизма, когато вече над 60-годишна, Дузе решава да се завърне на сцената. С характерната си дълбочина и чувственост, Бруни Тедески прави собствена, съвременна интерпретация на вечната тема за страстта, саможертвата в името на изкуството и борбата с ограниченията на собственото тяло и социалните реалности.

Тя е звезда и в още едно заглавие от програмата – "5 секунди" на майстора Паоло Вирдзи ("Лудетини", "Търсач на удоволствия"). Там тя си партнира с Валерио Мастандреа, внасяйки уязвимост и вътрешна сила в образа на доверената и тайно влюбена приятелка. Билети ще откриете тук.

Кадър от филма "Вечният визионер", източник: Киномания

В програмата е и последният филм с нейно участие – "Вечният визионер" ("Eterno visionario") на Микеле Плачидо – вдъхновяващ портрет, посветен на живота на нобелиста Луиджи Пирандело. Филмът изследва сложния му живот, разкъсан между любовта към музата Марта Абба, семейните задължения към съпругата Антониета Портулано, страдаща от психично заболяване, и неговите творчески стремежи. Той ще бъде представен и от актрисата Федерика Луче Винченти. Прожекциите и билети ще намерите тук.

Кадър от филма "Моят учител по тенис", източник: Киномания

Сред заглавията от Празника на италианското кино се откроява и "Моят учител по тенис" ("My Tennis Maestro") на Андреа Ди Стефано, завладяваща драма, която използва тениса като метафора за училището на живота. Филмът разглежда битките, които водим със себе си, и трудно извоюваните победи. Феноменалният Пиерфранческо Фавино е в ролята на бившия шампион Раул Гати – треньор с тъмно минало, който се сблъсква с призраците на собствените си поражения. Двамата герои се учат един от друг, като филмът деликатно заявява, че истинските точки се печелят в живота, а не само на корта. Филмът ще има прожекции на 16 и 23 ноември в кино "Одеон" и още - тук.

Кадър от филма "Сервантес преди "Дон Кихот", източник: Киномания

Още една от големите звезди на италианското кино – Алесандро Борги – ще видим в испано-италианската продукция "Сервантес преди "Дон Кихот". Филмът разказва за малко известен период от живота на Мигел де Сервантес. Действието се развива през 1575 г., когато младият войник Сервантес, ранен в морски поход, е пленен от алжирски корсари и продаден на страховития Хасан Бая (Алесандро Борги). Спасение той намира в разказването на истории — неговите приказки вдъхват надежда на съкилийниците му и постепенно привличат вниманието дори на неговия похитител. Всички прожекции и билети ще откриете тук.

Празникът на италианското кино ще се проведе в рамките на "Киномания" 2025 с подкрепата на регион Лацио и асоциация "Punto e Virgola" в сътрудничество с Българския културен институт в Рим, с изключителната подкрепа на Посолство на Италия и Италианския културен институт. Билетите за прожекциите са вече в продажба онлайн и на касите на НДК и кината.