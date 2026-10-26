Внезапно почина актьорът, озвучил любимите Бъгс Бъни и Дафи Дък

Ерик Бауза - актьорът, който озвучи емблематични анимационни герои като Бъгс Бъни и Дафи Дък, почина на 46-годишна възраст, съобщи BBC. Според изявление на семейството му, публикувано в Instagram, той е починал "внезапно". Бауза озвучи персоонажи в тазгодишните летни хитове "Койота срещу Акме" и "Островът на забравата". Според списание "Variety" причината за смъртта е хипертония и последвало сърдечно-съдово заболяване, като актьорът е починал в дома си в неделя.

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"Ерик Бауза притежаваше уникален гласов талант, с който даряваше радост и смях на милиони по света", заявява Чанинг Дънги - председател на Warner Bros. Television Group в изявление, цитирано от"The Hollywood Reporter". "Ерик често казваше, че възможността да съхрани и продължи легендарното наследство на "Looney Tunes" е една от най-големите привилегии в живота му".

Още за Ерик Бауза

Снимка: Getty Images

В интервю за NBC News от 2021 г. Бауза, който е роден в Онтарио и е от филипински произход, казва, че е голям фен на героите от анимационната поредица на Warner Bros "Looney Tunes" и като дете е имитирал гласовете им. Той озвучи Дафи Дък, Порки Пиг, Елмър Фъд и Фогхорн Легхорн в "Космически забивки: Нови легенди" през 2021 г. Той също така даде гласа си на Генерал Тоуд в "Супер Марио Bros.: Филмът" от 2023 г. и неговото продължение "Супер Марио Галактика: Филмът".

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Между 2022 и 2025 г. актьорът е отличен с три награди "Еми" за гласовите си превъплъщения в редица телевизионни поредици, предава БТА.