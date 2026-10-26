През 1968 г. СССР изпраща две костенурки на полет около Луната: Какво се е случило с тях?

Преди началото на пилотираните мисии до Луната, както американски, така и съветски учени са изпращали животни в Космоса. Например, през 1968 г. Съветският съюз изстрелва космическия кораб „Зонд-5“ от космодрума Байконур в лунна орбита с две костенурки на борда. Science-et-vie.com разказва историята на тази мисия и съдбата на костенурките.

Какво се случи с костенурките на космическия кораб?

Ракета-носител „Протон“ първо изстреля капсулата в ниска околоземна орбита, след което горната степен я изстреля към Луната. На борда имаше две централноазиатски костенурки (избрани заради способността им да издържат на глад и кислороден недостиг), както и мухи, червеи, растения и семена. Тези пътници станаха първите сухоземни организми, изпратени в дълбокия Космос. Официално СССР представи космическия кораб като обикновена научна сонда, като запази мълчание за амбициите си за пилотирана мисия до Луната.

След тридневно пътуване, космическият апарат прелетя на приблизително 1950 километра над обратната страна на Луната, преди да се насочи обратно към Земята. По пътя той фотографира Земята от разстояние от приблизително 90 000 километра, което е едно от първите изображения на земното кълбо, направени от такова разстояние.

Завръщането на Земята не мина по план. На 21 септември неизправност в системата за управление променя траекторията на връщане в атмосферата, предотвратявайки кацането на спускаемия модул в Казахстан по план. В крайна сметка той се разби в Индийския океан, където бе открит и фотографиран от кораби на ВМС на САЩ още преди съветските специалисти да пристигнат на мястото.

На 3 октомври съветският кораб „Василий Головнин“ транспортира космическия кораб в Бомбай (сега Мумбай), откъдето след това бе транспортиран до Москва. Костенурките били отслабнали, но в добро здраве. При пристигането си в Москва учени ги изследвали, за да оценят въздействието на полета върху живите организми.

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Първото животно, изстреляно в Космоса през 1947 г., е малка плодова мушица. Американски учени искали да разберат въздействието на космическата радиация върху астронавтите в бъдеще, затова избрали плодови мушици, защото те са генетично подобни на хората.

„Балистична ракета V-2, конфискувана от нацистите в края на Втората световна война, е била заредена с плодови мушици и е издигната на височина от 109 километра – разстоянието, на което официално започва космосът. По време на спускането си към Земята капсулата, носеща мухите, е била пусната с парашут в Ню Мексико“, се добавя в статията.

Когато учените отворили капсулата, те установили, че мушиците са живи и не показват признаци на излагане на радиация.