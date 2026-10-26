Кой изтри "Копейкин", "Пуйло" и BG Elves точно преди изборите? Карина Карагаева пред Actualno

Три сатирични страници във Facebook бяха премахнати около първия тур на президентските избори, а причините за действията на Meta останаха неясни. Сред засегнатите е и BG Elves, чиито администратори подозират координирана атака и намеса на българските служби. Пред Actualno.com Карина Карагаева от "Елфите" разказва как са се развили събитията, какъв отговор са получили от Meta и защо смятат, че става дума за опит за заглушаване на критични към властта гласове.

Кога точно свалиха страницата на BG Elves?

Страницата на Елфите е сваляна няколко пъти в последната година, много често без обяснение, като дори профилите на администраторите бяха многократно блокирани. По-интересното обаче е, че я свалиха отново в началото на президентската кампания, след това беше възстановена до близо 40 хил. последователи и в деня за размисъл отново я свалиха без обяснение и без да има докладвано съдържание или наказание за неспазване на правилата на общността на Фейсбук. Ние направихме нова, която бързо набра 37 хил, последователи и в изборния ден тя отново беше изтрита без обяснение от Мета. По абсолютно същия начин бяха изтрити няколко страници в деня за размисъл, възстановени и отново изтрити в изборния ден. Още: "На балотажа ще е следващото масово изтриване": Сатиричните страници поискаха помощ от ВВС, CNN и New York Times

За кои други страници във Facebook, определяни като сатирични, знаете, че са свалени?

Други страници бяха Копейкин, Пуйло, десетина други сатирични страници като Зелената Чорапчица, НРБ - Ново Начало, Съпротивата, Отпорът, Колажи и карикатури, СССР, Патриот БГ, а също и страницата на подкаста за история Един Заветъ. Тези страници сумарно имаха стотици хиляди последователи и общото помежду им е, че отправят критика към управляващото мнозинство, борят се с дезинформация или имат хумористично политическо съдържание. Някои от тези страници като Копейкин и Пуйло бяха изтрити също в деня за размисъл, бяха направени наново, събраха десетки хиляди последователи и бяха изтрити за пореден път в самия изборен ден. Категорично става дума за координирана атака срещу този тип страници. Невъзможно е това да е съвпадение при положение, че това са повече от десет несвързани помежду си страници без предишни ограничения или предупреждения за неспазване на правилата на Мета.

Имате ли вече обратна връзка от Meta защо е свалена страницата на BG Elves – конкретна публикация или нещо друго?

Няма никакво докладвано или свалено съдържание от страницата на Елфите преди да бъде изтрита в деня за размисъл или при изтриването ѝ в изборния ден. Отправено беше запитване към Мета, откъдето ни отговориха, че страницата не е свалена заради докладвано съдържание, но че не могат да ни разкрият повече информация. Същата е ситуацията и с другите споменати страници. През 2024 отново имаше случаи на свалени страници по този начин като тогава от Мета отговориха, че става дума за намеса на българските власти, но не назоваха конкретни лица или институции. Още: Ицо Хазарта ще сезира ЕК за свалените Фейсбук страници

Кой смятате, че стои зад свалянето и защо? Какъв мислете, че е конкретният повод страницата да бъде свалена?

Смятаме, че категорично става дума за намеса на службите, вероятно МВР или ГДБОП, които имат такива правомощия и механизъм да изискат изтриване на страници директно от Мета. Министър Демерджиев или както стана известен след тази акция - “Мемерджиев” - открито заяви в интервю при Карбовски наскоро, че МВР активно следи и сваля страници, ето и точен цитат: “Това, което ние правим в момента, е там, където идентифицираме подобна дейност, се насочваме към съответните платформи, насочваме се към партньори, искаме сваляне на тези платформи, искаме изясняване на хората, които стоят зад тези платформи.”

За мен това е директно признание, че правителството преследва и трие фейсбук страници, които критикуват властта или създават съдържание, което не се харесва на управляващото мнозинство.

За нас очевидно става дума за опит за потискане на свободата на изразяване в интернет без прецедент, насочена атака срещу демократичната общност и оказване на влияние върху изборния процес поради съвпадението с деня за размисъл и изборния ден. Тъй като тези страници отправят открита критика към Илияна Йотова и множеството тревожни въпроси около нейната кандидатура, около скандалните помилвания на наркотрафиканти и редица нарушения по време на изборната ѝ кампания, мисля, че за всички е очевидно, че се направи опит да ѝ се осигури медиен комфорт и да се намали негативната реакция към нея с цел да се повлияе на изборния резултат и да се намали медийната подкрепа към демократичните кандидати. Още: "Връщаме времето с 1 час, а не с 40 години": ГДБОП отрече за свалени критични към властта Фейсбук страници, те върнаха последователите си

Ще върнат ли страницата или вече отворихте нова?

Вече има нова страница и не очакваме да възстановят нито една от предишните. Може да последвате "Елфите" тук.

Имате ли наблюдения какво са направили и други свалени страници като вашата – отворени ли са нови?

Почти всички изтрити страници вече направиха нови и отново имат десетки хиляди последователи, тъй като се е създало солидно ядро от хора, които активно следват и подкрепят този тип съдържание и израз на гражданска позиция. Оформи се и друг мащабен тренд - елфите отправиха призив към всички последователи всеки да си направи своя елфска страница като избере геройче от сайта https://www.elves.bg/. За броени часове се появиха стотици профили на елфи, което допълнително показа, че подобен опит за цензура е безпредметен и реално предизвика обратен ефект като даде още повече гласност на тези граждански общности и на хората, които категорично не одобряват нито настоящото управление, нито подобни практики за цензура, разпространени в държавите, които се управляват чрез диктатура. България е свободна и демократична страна, в която подобен елементарен опит за заглушаване на гражданския глас може само да провокира остра реакция и в крайна сметка да срине още повече подкрепата в управляващото мнозинство, както наблюдаваме, че се случи. Още: BG Elves отвътре: Има "елфи" във всички политически партии в парламента (ВИДЕО)