Старт на пробните снимки за новия Джеймс Бонд: Кой актьор ще бъде следващият Агент 007?

Търсенето на следващия Джеймс Бонд навлиза във финалната си фаза този уикенд, когато в Лондон ще се проведат пробни снимки за ролята, съобщи DPA. Според изданието "Deadline" сред кандидатите, които ще участват, са звездата от "Само една нощ" ("One Night Only") Калъм Търнър, Джак Лоудън от сериала "Slow Horses" и Джош О'Конър от поредицата "Короната" ("The Crown"). Противно на предишни слухове, актьорът от "Еуфория" ("Еuphoria") Джейкъб Елорди и звездата от "Грешници" ("Sinners") Джак О'Конъл не са сред претендентите за ролята, съобщава "The Hollywood Reporter".

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Очаква се пробните снимки да включват три компонента - каскади, екранно присъствие и диалог. Избраният актьор ще замени Даниел Крейг, който влезе в ролята на Бонд с филма "Казино Роял" ("Casino Royale"), излязъл на екран през 2006 г., и се оттегли след петия си филм "Смъртта може да почака" ("No Time to Die") през 2021 г.

Снимка: Getty Images

Ейми Паскал, която ще бъде продуцент на следващия филм за агент 007, коментира кастинг процеса пред "Deadline" по-рано тази година: "Бих казала, че е много вероятно да имаме новини до края на годината. Действаме изключително методично. Като човек, работил в студиото заедно с продуцента Барбара Броколи, мога да кажа, че е много трудно да се намери заместник на Даниел Крейг", добавя тя.

Следващият филм за Бонд, който все още няма заглавие, ще е поверен на режисьора на "Дюн" ("Dune") Дени Вилньов, а продуцентът на поредицата за Хари Потър Дейвид Хейман ще работи по проекта заедно с Ейми Паскал, предава БТА.