Гийом Лоран представя филма "Вода за цветята" в София

Програмата на дванайсетия кино-литературен фестивал Синелибри предлага изобилие от образцови екранизации и кинематографични шедьоври. Сред тях се откроява новото филмово бижу на Жан-Пиер Жьоне, който владее приказната естетика до съвършенство.

Жьоне е носител на множество награди и отличия за иконични филми като "Невероятната съдба на Амели Пулен" ("Сезар" за най-добър филм и режисура, BAFTA за сценарий, номинация за "Оскар" и др.), "Най-дългият годеж", "Деликатесен" и "Градът на изгубените деца". За сценария на "Вода за цветята" той отново обединява сили с дългогодишния си творчески партньор Гийом Лоран и създава жизнеутвърждаващ разказ и ласка за всички сетива, апотеоз на спомените, човечността и нетленната обич. Филмът е ловка адаптация на международния бестселър "Вода за цветята" от Валери Перен, преведен на над 30 езика и продаден в повече от милион екземпляра по света. Лоран ще бъде специален гост на премиерата на филма на 29 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер" и ще вземе участие в Q&A след прожекцията. Поради огромния зрителски интерес към "Вода за цветята" организаторите обявиха извънредни прожекции.

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На 29 октомври, в рамките на галавечер на финландската култура, ще се състои премиера на филма "Калевала: Историята на Кулерво" на режисьора Анти Йокинен. Тази зрелищна и незабравима творба за избора между жаждата за мъст и надеждата за изкупление е вдъхновена от едноименния митологичен епос от XIX век, съставен от Елиас Льонрот. Той се схваща като основа на финландската национална идентичност и има решаващ принос за утвърждаване на финландския език. Прожекцията ще бъде съпроводена с представяне на прочутия скандинавски епос, преведен на над 60 езика. Събитието се осъществява с подкрепата на Посолството на Финландия в София.

Когато един от най-самобитните и изобретателни европейски режисьори се залови с екранизация на класическа творба като "Дневникът на една камериерка" на Октав Мирбо, резултатът е остра сатира за класовите различия, миграцията, привилегиите и западното самодоволство. Премиерата на едноименния филм на Раду Жуде, който плени публиката на фестивала в Кан с безподобното си чувство за хумор и ирония, ще се състои на 30 октомври от 19:00 ч. в кино "Люмиер". Събитието се осъществява в партньорство с Посолството на Румъния и Посолството на Франция. Предвидени са комплименти за публиката.

След световната си премиера на кинофестивала "Черни нощи" в Талин документалният филм "Целувка за лека нощ", копродукция на Литва, Естония и България, ще има официална премиера в рамките на Синелибри на 31 октомври от 17:30 ч. в кино "Влайкова". Филмът е проницателен и разтърсващо емоционален портрет на Ирена Вейсайте – изтъкнат професор театровед, специалист по немскоезична литература и активист за правата на човека. Тази забележителна литовска интелектуалка и общественичка, преживяла Холокоста, е наградена с медал "Гьоте" за приноса ѝ към културния обмен между Германия и Литва. След прожекцията ще се състои среща с режисьорката Гидре Жиките, която ще разговаря с публиката за духовното наследство на своята героиня, чиято съдба е ценен ключ за разбирането на една епоха на репресии и неумолима жестокост.

А на 2 ноември от 19:00 ч. в РЦСИ "Топлоцентрала" ще разговаряме за видимите и невидимите граници, които борбените жени в България и по света продължават да прекосяват. Повод за това необикновено събитие е биографичната драма "Шведското торпедо" (2024) на режисьорката Фрида Кемпф. Фондация EMPROVE кани публиката на кратък разговор, вдъхновен от истинската история на Сали Бауер – шведска плувкиня, майка и една от първите жени, дръзнали да прекосят не само Ламанша, но и границите на обществените очаквания към жените от своето време. Филмът насърчава разговора за равенството на половете, за майчинството и амбицията, за изстрадания личен избор и свободата да следваш своя път. Все теми, чието разискване е от фундаментална важност в патриархалните общества.

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Почитателите на Доменико Старноне - италианският корифей на елегантната белетристика, не бива да пропускат филма "Лудории". Режисьорът Марио Мартоне ("Носталгия", "Навън") се връща в любимия си Неапол с тази интелигентна и нюансирана камерна драма, в която Тони Сервило прави поредната си зашеметяваща роля. Героят му Даниеле, уважаван илюстратор в заника на кариерата си, е принуден да се изправи срещу миналото и да съпостави младия Даниеле с човека, в когото се е превърнал. Грижата за палавия му внук Марио е само повод за тази недотам лека равносметка.

Специално внимание заслужава психологическата драма "Ехото между нас" на режисьора Андреа Палаоро, чийто фокус е актуалната тема за токсичната емоционална зависимост. Създаден по мотиви от последната оригинална творба на Бернардо Бертолучи, този филм е интимно изследване на човешката изолация и опасните последици от загубата на връзка с реалността. Зрителите на Синелибри имат възможност да се огледат в историята на Лео и Ан веднага след премиерата на филма във Венеция. Главните роли са поверени на актьори от световна величина: Алисия Викандер, Лука Маринели и Сюзан Сарандън.

Броени дни остават до срещата на българската публика с големия сценарист и режисьор Павел Павликовски, който ще представи в София новия си киношедьовър – "Отечество". Главен герой на този майсторски овладян и филигранно завършен филм е Томас Ман, една от иконите на модерната класика. Премиерата ще се състои на 3 ноември след церемонията по награждаване. Като жест към поклонниците на Павликовски на 2 ноември екипът на Синелибри организира своеобразна ретроспектива с прожекции на още два негови филма: изтънчената драма "Студена война", удостоена с десетки награди, и убедителния портрет "Пътешествията на Достоевски", чиято сурова автентичност е урок по документално кино.

Билети за всички прожекции и киносъбития в София се предлагат на касите на съответните киносалони и онлайн. Допълнителна информация за филмовата програма и за предстоящите специални събития ще намерите на уебстраницата на фестивала: www.cinelibri.com.