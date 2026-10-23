Поради огромния интерес: "Киномания" с втора прожекция на документалния филм за Елизабет Холмс

Трийсет и четири дни преди да влезе в затвора, скандално известната основателка на Theranos Елизабет Холмс кани скептично настроен снимачен екип да проследи всяка нейна стъпка. Започнал като интимен портрет, филмът се превръща в тригодишно пътешествие, което преобръща представите за реалността.

Поради изключителния интерес на публиката, фестивалът "Киномания" обявява втора прожекция на хитовото документално заглавие "Можеш да видиш всичко". Тя ще е на 28 ноември от 13:45 ч. в кино "Люмиер", а билетите са в продажба тук: https://epaygo.bg/3224732663.

През 2003 г., едва на 19 години, Елизабет Холмс основава технологичния стартъп Theranos, който обещава пълна революция в медицинските и кръвните изследвания. Компанията привлича над 700 милиона долара инвестиции и достига главозамайваща оценка от близо 9 милиарда долара, превръщайки Холмс в една от най-влиятелните фигури в Силициевата долина. Всичко обаче се срива с един от най-големите корпоративни скандали в историята на САЩ, завършил с присъда за измама през 2022 г.

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Първата обявена прожекция в рамките на "Киномания" на провокативната лента на Нейтън Фийлдър и Ланс Опенхайм (А24) бе напълно разпродадена само за денонощие. В ролите са Аманда Сейфрид, Кристофър Абът и Нейтън Фийлдър. За повече информация следете официалния сайт: kinomania.bg и профилите на фестивала във Facebook и Instagram.

Фестивалът "Киномания" се организира от Националния дворец на културата (НДК) в партньорство с фондация "Имам идея". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата, ИА "Национален филмов център" и Столична община. "Киномания" е част от Календара на културните събития на Столична община за 2026 г.