Спрете да копирате миналото: Стивън Спилбърг се страхува за бъдещето на киното

Емблематичният американски режисьор, сценарист и продуцент Стивън Спилбърг заяви, че липсата на оригинални истории ще има последствия за филмовата индустрия, съобщава Variety. Режисьорът подчерта, че големите студия трябва да инвестират в оригинални филми, вместо в сиквел и спин-офи на съществуващи проекти. "Ако правим само утвърдени проекти, бързо ще ни свършат идеите", обясни Спилбърг.

Режисьорът е на първо място в списъка на най-богатите знаменитости, с приблизително нетно състояние от 7,1 милиарда долара. Според "Форбс", той е най-комерсиално успешният режисьор на всички времена и съосновател на DreamWorks Studios.

Спилбърг също така получава авторски права от тематичните паркове на Universal благодарение на блокбъстърите "Челюсти", "Индиана Джоунс" и "Джурасик парк", припомня БГНЕС.

Новият епичен филм на Спилбърг

С последния си филм - "Денят на разкритието", един от най-емблематичните режисьори на Холивуд, отново насочва погледа си към космоса, но по един различен и необикновен начин, чрез който знае как бъде автентичен и интригуващ. Легендата на киното, известен със своите научнофантастични блокбъстъри, споделя, че интересът му към извънземното не е просто любопитство – за него съществуването на живот извън Земята е почти гарантирано.

Историята в "Денят на разкритието" все още не е публично разкрита, но изглежда, че сюжетът поне частично се върти около официалното потвърждение за съществуването на извънземни на Земята и извън нея, пишат от "People".

Припомняме, че звездният актьорски състава включва имената на Емили Блънт, Джош О’Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминиго.