Защо не номинирате жени за режисьорски "Оскар"? Натали Портман се възмути

Актрисата Натали Портман отправи критики към "Оскар"-ите заради демонстрираното пренебрежение към жените режисьори в номинациите за 2026 г., пише сайтът на сп. "People". Тази година Клои Чжао е единствената жена в по традиция мъжката надпревара за режисьорски "Оскар". "Можете да видите бариерите на всяко ниво", каза Натали Портман, която представи новия си филм "Галеристката" на кинофестивала "Сънданс" през уикенда.

В интервю за "Variety" актрисата и носителка на "Оскар" не скри разочарованието си от липсата на повече жени в категорията за най-добър режисьор. "Толкова много от най-добрите филми, които видях през изминалата година, са направени от жени", каза 44-годишната Портман. Много от тях не получиха признание при обявяването на номинациите", допълни актрисата.

Сред филмите, чиито режисьорки са били пренебрегнати, актрисата посочва "Хеда" на Ниа ДаКоста и "Заветът на Ан Лий" на Мона Фастволд.

Битка за "Оскар"

Снимка: Getty Images

Клои Чжао - единствената жена в тазгодишното съревнование за режисьорски "Оскар", която беше номинирана за филма си "Хамнет", ще се изправи срещу Джош Сафди за "Върховният Марти", Пол Томас Андерсън за "Битка след битка", Йоаким Триер за "Сантиментална стойност" и Райън Куглър за "Грешници".

Сред десетте продукции, номинирани във водещата категория за най-добър филм, "Хамнет" е единствената, режисирана от жена.

В интервюто си за "Variety" Натали Портман говори и за предизвикателствата при създаването на филми в наши дни. "Дори когато преодолееш препятствията с финансирането, което става все по-трудно, да се включиш във фестивали е още по-трудно. Всяка стъпка по пътя е по-трудна. В крайна сметка предлагаш нещо страхотно, но въпреки това пак не получаваш внимание. Все още имаме много работа за вършене", каза актрисата. "С много радост обаче работим заедно. Много специален процес е да си в общност от жени на снимачната площадка", допълни Портман, цитирана от БТА.