2025 година беше трудна година, но не се тревожете - следващата ще е още по-зле

Думите от заглавието са на италианския премиер Джорджа Мелони - италианската информационна агенция ANSA съобщава, че тя ги е казала в последния работен ден преди коледните празници на служителите в Италианския министерски съвет.

Мелони е казала на служителите от администрацията си, че ги чувства като семейство и че заедно водят всички битки. И предвид, че догодина щяло да е по-зле, италианският премиер съветва всички служители да си починат възможно най-хубаво сега, за да могат и догодина да отговарят на очакванията на всички италианци.

Междувременно, на магистралата Милано - Неапол стана невиждана катастрофа. Два камиона се сблъскаха, последва грандиозна експлозия, защото единият е пренасял втечнен газ. По чудо няма жертви, шофьорите са успели да избягат.

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky



A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion.



According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

