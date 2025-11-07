Ако преходна администрация не знае кои са тарикатите и врътките, това не е сериозно

Думите от заглавието са на Николай Вълканов - изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия. С тях той визира едно от предложенията в проекта за държавния бюджет за 2026 година - критиките срещу този проект валят като буреносен дъжд, който не спира.

Конкретно Вълканов визираше изискаването за GPSGPS/мобилно проследяване на превоза на стоки с висок фискален риск. Според него, в България има много добре развита ТОЛ система и това е достатъчно. Вълканов коментира, че обяснението за новото изискване е да можело да се види ако си заявил разтоварване на товар в Плевен, а го правиш в Ловеч, "да те подгонят".

Пред bTV Вълканов коментира, че по закон търговецът може да отказва единични покупки с над 50 броя монети - става въпрос за периода на двойно обращение, когато търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.

