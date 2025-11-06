Ама не ми викайте, бе! Ама не ми викай! Може ли без "бе"? Какво е това "бе"?

Думите от заглавието са на лицето на АИКБ Васил Велев, който ги отправи към главния икономист на КСНБ Любослав Костов, а той отговори с репликите за "бе". Като представител на работодателите Велев заяви: "Не искаме да ставаме съучастници в този погром на българските финанси, икономика и индустрия".

Разговорът между двамата мина с постоянни викове на Костов "може ли да кажа нещо", а водещият Златимир Йочев констатира: "Можете да кажете като се изслушвате".

"Хайде чуйте някой, който дава работа, не този, който бръщолеви" - друг запомнящ се цитат на Велев.

СНИМКА: Любослав Костов

Васил Велев директно заяви, че правителството си говорело "зад кулисите" със синдикатите и взема под внимание какво казват те. "Това е практика", подчерта Велев пред bTV, след като беше питан дали има доказателства. Нямам, отговори той и от думите му излезе, че властта по принцип си говорела със синдикатите.

Васил Велев каза и друго - че всеки трети на държавна служба трябва да бъде освободен, а 10% били с ТЕЛК, 10% били пенсионери. "Синдикатите и политиците трябва да имат срам от хората и страх от Бога", настоя той. Велев обаче прекъсваше постоянно Костов, когато се опитваше да отговори - той се съгласи с Велев за МВР и за пенсионната възраст там. Хората в НОИ ще вземат 5% ръст на заплата, а ще разпределят над 7% ръст на пенсиите - как се чувстват те, даде пример Костов. Но Велев беше категоричен, че сметката е само в джоба на работещите в индустрията. 13% по-ниски са доходите в частния сектор от държавния, според Велев.

"Вместо да обикаляте по телевизиите, влезте и си кажете", настоя Костов по адрес на работодателите заради бойкота им на Тристранката. Двамата с Велев се скараха и за двигателя на икономическия растеж - Костов настоя, че трябва да се вдигат заплати, защото само потреблението в България увеличава икономическия ръст. С 10% по-малко произвеждаме, отколкото през 2021 година - "убиваме българската индустрия, вземаме заеми", заяви Велев, като Костов определи: "Това са лозунги". Според Велев, ръстът на база потребление всъщност е лъжа - вземат се милиардни заеми, наливат се под форма на заплати в държавния сектор, после следва харчене и това е път наникъде. Над 3 млрд. евро не влизат в дълга, защото са за превъоръжаване (програмата SAFE), не плащаме лихви по тях, заяви Костов в пореден отговор. Но и призна, че заемите за превъоръжаване все пак ще се връщат, макар и без лихви.

"Вдигането на осигуровката не увеличава пенсията, бърка им в джоба" - друго твърдение от Велев: "Няма да разпространяваме в ефира глупости". "Г-н Велев не иска пенсиите да се вдигат от 1 юли", върна Костов, а Велев се ядоса, че това не е вярно и пенсиите се вдигат всяка година по швейцарското правило.

Къде ти е върховенство на правото - основен аргумент на Велев и за заплатите в сектора на сигурността, защо изобщо бяха вдигнати. Костов обаче засегна въпроса и как се мери "производителността" на лекари и учители, след като лицето на АИКБ пак прокара отколешната си теза, че производителността в България е ниска.

"И двамата взехте своето и дадохте най-доброто от себе си", завърши водещата Мария Цънцарова.

