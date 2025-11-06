Войната в Украйна:

Ама не ми викайте, бе! Ама не ми викай! Може ли без "бе"? Какво е това "бе"?

06 ноември 2025, 08:24 часа 281 прочитания 0 коментара
Ама не ми викайте, бе! Ама не ми викай! Може ли без "бе"? Какво е това "бе"?

Думите от заглавието са на лицето на АИКБ Васил Велев, който ги отправи към главния икономист на КСНБ Любослав Костов, а той отговори с репликите за "бе". Като представител на работодателите Велев заяви: "Не искаме да ставаме съучастници в този погром на българските финанси, икономика и индустрия".

Разговорът между двамата мина с постоянни викове на Костов "може ли да кажа нещо", а водещият Златимир Йочев констатира: "Можете да кажете като се изслушвате".

"Хайде чуйте някой, който дава работа, не този, който бръщолеви" - друг запомнящ се цитат на Велев.

Още: Заплатите отиват надолу заради бюджет 2026: Сметките на БСК

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

СНИМКА: Любослав Костов

Васил Велев директно заяви, че правителството си говорело "зад кулисите" със синдикатите и взема под внимание какво казват те. "Това е практика", подчерта Велев пред bTV, след като беше питан дали има доказателства. Нямам, отговори той и от думите му излезе, че властта по принцип си говорела със синдикатите.

Васил Велев каза и друго - че всеки трети на държавна служба трябва да бъде освободен, а 10% били с ТЕЛК, 10% били пенсионери. "Синдикатите и политиците трябва да имат срам от хората и страх от Бога", настоя той. Велев обаче прекъсваше постоянно Костов, когато се опитваше да отговори - той се съгласи с Велев за МВР и за пенсионната възраст там. Хората в НОИ ще вземат 5% ръст на заплата, а ще разпределят над 7% ръст на пенсиите - как се чувстват те, даде пример Костов. Но Велев беше категоричен, че сметката е само в джоба на работещите в индустрията. 13% по-ниски са доходите в частния сектор от държавния, според Велев.

"Вместо да обикаляте по телевизиите, влезте и си кажете", настоя Костов по адрес на работодателите заради бойкота им на Тристранката. Двамата с Велев се скараха и за двигателя на икономическия растеж - Костов настоя, че трябва да се вдигат заплати, защото само потреблението в България увеличава икономическия ръст. С 10% по-малко произвеждаме, отколкото през 2021 година - "убиваме българската индустрия, вземаме заеми", заяви Велев, като Костов определи: "Това са лозунги". Според Велев, ръстът на база потребление всъщност е лъжа - вземат се милиардни заеми, наливат се под форма на заплати в държавния сектор, после следва харчене и това е път наникъде. Над 3 млрд. евро не влизат в дълга, защото са за превъоръжаване (програмата SAFE), не плащаме лихви по тях, заяви Костов в пореден отговор. Но и призна, че заемите за превъоръжаване все пак ще се връщат, макар и без лихви.

"Вдигането на осигуровката не увеличава пенсията, бърка им в джоба" - друго твърдение от Велев: "Няма да разпространяваме в ефира глупости". "Г-н Велев не иска пенсиите да се вдигат от 1 юли", върна Костов, а Велев се ядоса, че това не е вярно и пенсиите се вдигат всяка година по швейцарското правило.

Къде ти е върховенство на правото - основен аргумент на Велев и за заплатите в сектора на сигурността, защо изобщо бяха вдигнати. Костов обаче засегна въпроса и как се мери "производителността" на лекари и учители, след като лицето на АИКБ пак прокара отколешната си теза, че производителността в България е ниска.

"И двамата взехте своето и дадохте най-доброто от себе си", завърши водещата Мария Цънцарова.

Още: Вие ще отидете ли на дискотека, ако знаете, че ще ви бият

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
КНСБ Заплати Васил Велев цитати АИКБ Любослав Костов Бюджет 2026
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес