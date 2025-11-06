Заплатите отиват надолу заради бюджет 2026: Сметките на БСК

По-високите осигурителни вноски и вдигането на максималния осигурителен доход в проекта за бюджет за 2026 година реално намаляват заплатите в България. Това твърди Българската стопанска камара (БСК) в свой анализ. Припомняме, че се предвижда осигурителната вноска да бъде вдигната с 2% от 1 януари, 2026 година и с още 1% от 1 януари, 2028 година. Васил Велев от АИКБ и главният икономист на КНСБ Любослав Костов признаха, че сега за 100 лв. заплата се плащат още 53 лв. осигуровки, от 2026 година ще са 58 лв., но Костов опонира в ефира на bTV, че с идването на еврото тежестта за работника в осигуровките щяла да е 5 евро на човек. А максималният осигурителен доход ще стане 2352 евро (4600 лева), което е 11,4% ръст.

Още: От единия джоб в другия: Бюджет 2026 вдига държавни заплати, като увеличава данъци и осигуровки

Изчисленията на БСК

Според сметките на браншовата организация, догодина чистата минимална заплата ще е с почти 10 лева по-малко – говорим за възнаграждението след приспадане на осигуровки. Сега чисто вземаш 941 лева, ако си на минимална заплата, през 2026 година ще са около 931 лева, макар че минималната заплата е предвидено да е 1213 лева, но това е с тежестите.

За средната заплата БСК изчислява, че ударът ще е от 20 лева. В момента, от 2545 лева средна заплата, вземаш чисто почти 1975 лв., а догодина би трябвало да са 1954 лева.

Най-много ще бъдат ощетени вземащите максимална заплата – при доход 5000 лева сега чисто за теб остават почти 3988 лева, но догодина ще са 3893 лева или 95 лв. по-малко, изчислява БСК.

Още:

БСК е против проекта за бюджет 2026

Камарата напомня, че работодателите вече бойкотираха Тристранката, на която трябваше да бъде обсъден бюджета за 2026 година. БСК конкретно е против увеличаването на минималната работна заплата до бруто 620,20 евро, против увеличението на максималния осигурителен доход до 4600 лева (2352 евро), против вдигането на осигурителните вноски, против максималния пенсионен праг от 3400 лева (1738,40 евро), против обезщетенията за родители от 75%, ако не ползват допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

И нещо любопитно – БСК е против задължително да има GPS/мобилно проследяване на превоза на стоки с висок фискален риск.

Още: Не средната заплата в страната, а друго да е мерило за доходите на българина

Източник: БСК