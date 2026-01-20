Аз спор с радиоточка няма да водя. Сам ли ще си говорите по студиата?

Думите от заглавието са на двама политолози-социолози или обратното - първото изречение е на Слави Василев, който се утвърди като глашатай до край на Румен Радев и бълва хвалебствия за него където свари, докато второто е на Цветанка Андреева.

Още: Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент (ВИДЕО)

Интересен въпрос към Василев за какво снощи Румен Радев първо поиска прошка, след като не си изброи грешките поименно? Било, защото си прекратява президентския мандат предсрочно, според Слави Василев. Той предложи на bTV, където и двамата говориха, да го поканят сам, да не спорел с радиоточката, за да обясни в дейтали и конкретика какво ще прави в бъдеще Радев.

Още: Румен Радев е нашият президент, няма как да се отречем от него