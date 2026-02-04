Добре с всички, ако можем, защото нямаме друг избор в този разпадащ се свят

Думите от заглавието са на социолога Първан Симеонов, но с тях той не описа своя позиция, а това, което според него в момента държи като политически курс лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Пред bTV Симеонов обърна внимание и на друго - Румен Радев не отхвърля категорично политическо сътрудничество с Бойко Борисов. Социологът визира интервюто на Радев в "Панорама" и също направи оценка, че Радев не е казал нищо и залага на загадъчността, с която печели. Главното е да не допуснеш да ти вкарат гол накрая, след като печелиш, посочи Симеонов.

