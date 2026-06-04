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Как дефицит от 7 млрд. няма в един момент да има общо с 4 млрд., подарени на "Боташ" от твое правителство? Хайде по-честно

04 юни 2026, 8:55 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Как дефицит от 7 млрд. няма в един момент да има общо с 4 млрд., подарени на "Боташ" от твое правителство? Хайде по-честно

Думите от заглавието са на д-р Аспарух Илиев, който стана по-известен по време на ковид пандемията - като специалист, работещ в престижна медицинска лаборатория в Берн. 

Припомняме, че договорът с "Боташ" беше сключен в края на 2022 година и церемонията по подписването стана в началото на 2023 година. Той беше подписан от служебно правителство, назначено от тогавашния президент Румен Радев, сега премиер. Многократно за договора излизаха подробности - каква е сумата, колко плащаме и колко потребяваме - ОЩЕ: 

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цитати Боташ д-р Аспарух Илиев
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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