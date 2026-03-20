Специално споразумение скрива колко плащаме на "Боташ" и какъв капацитет използваме по спорния договор

Какви суми до момента са изплатени от държавната „Булгаргаз“ на турската енергийна компания „Боташ“ по изключително спорния 13-годишен договор за пренос на природен газ? Какви са задълженията ни? Какъв е реално използваният капацитет по договора от подписването му в началото на 2023 г. досега? Тези въпроси, зададени на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков в края на февруари от депутата от ПП-ДБ Мартин Димитров ще останат без отговор за обществеността.

Причината е сключено споразумение за конфиденциалност между „Булгаргаз“ и „Боташ“, с което страните изрично са поели задължение всяка информация, свързана с договорните им отношения, да не бъде публикувана или разкривана без предварително писмено съгласие на другата страна. Това става ясно от писмения отговор на Трайчо Трайков, даден на 17 март.

Служебният министър допълва, че исканата информация представлява също така търговска тайна по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна, „тъй като не е общоизвестна, има самостоятелна търговска стойност поради тайния си характер и по отношение на нея са предприети конкретни мерки за запазването ѝ в тайна“.

В допълнение – от „Булгаргаз“ посочват, че „разпространението на исканата информация, включително публикуването ѝ на интернет страницата на Народното събрание, може да повлияе както на преговорите по договора с „Боташ“, така и на пазарното положение на „Булгаргаз“ ЕАД спрямо другите участници на пазара“.

Договор, по който България плаща по 1 млн. лв. дневно

Спорното споразумение с „Боташ“ беше подписано в началото на 2023 г., по време на служебното правителство на Гълъб Донев, назначено от тогавашния президент Румен Радев. Тогава министър на енергетиката бе Росен Христов, а директор на „Булгаргаз“ – Деница Златева. Договорът предвижда България да плаща на Турция около 500 хил. долара на ден (около 1 млн. лв.) такса за пренос на природен газ, независимо дали се пренася синьо гориво, или не.

Срокът на договора е 13 години и той не може да се прекрати, освен ако България не плати цялата сума – около 2,3 млрд. долара. Тя може дори да се увеличи заради инфлацията, по думи на бившия енергиен министър Жечо Станков, който каза пред парламента през май 2025 г., че сметката може да стигне до 6 милиарда лева (около 3,54 млрд. долара).

Надежди за предоговаряне

И редовното правителство на Росен Желязков, и настоящият служебен кабинет на Андрей Гюров полагаха и полагат усилия за предоговаряне с „Боташ“. Преди десетина дни Трайчо Трайков разговаря с турския си колега Алпарслан Байрактар и го покани да посети София. От Министерството на енергетиката съобщиха, че от турска страна са проявили „разбиране и готовност“ за промени в условията на договора. До пристигането на турския представител страната ни ще изготви подробна позиция за това как може да се актуализира контрактът.

“Предстоят конкретни преговори, тъй като става дума за много специфични параметри, в същото време Турция има свои интереси. Имаме и други съвместни проекти, които в момента обсъждаме - например зелени коридори през Турция и България за енергия от възобновяеми енергийни източници, но основната тема е газовият договор”, подчерта Трайчо Трайков.

“Според мен е добра идеята България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турски терминали. Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите и за това се разбрахме да говорим в София”, каза още министърът.

Дни преди това Трайков каза, че договорът с „Боташ“ е „безмилостен в ценово отношение“ и „ние наистина губим милион ежедневно“.

Що се отнася до „Булгаргаз“, служебният енергиен министър смята, че дружеството се намира във фактически фалит. Причината – пазарната конюнктура и договорните отношения, в които компанията е поставена. "Единствената причина да не го закрием веднага и да направим "Булгаргаз 2" или друг вид преструктуриране, е, че той е страна по договора с Азербайджан, който в момента е доста доходен за България, затова трябва да се използва максималният капацитет", коментира Трайков пред БНР в края на февруари.

Междувременно бившият министър на енергетиката от кабинета „Петков“ Александър Николов коментира, че България не е плащала по договора с "Боташ" още през 2024 г. По думите му пред БНР - фактурите "дори не се осчетоводяват". Според Николов проблемът умишлено се "замита под килима", за да бъде оставен като тежест за следващите управления.

