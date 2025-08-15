Лавров с блуза с надпис СССР: Това е публично отричане на Руската федерация като държава (ВИДЕО)

Топ дипломатът на Русия Сергей Лавров привлече внимание с избора си на облекло при пристигането си в Аляска за срещата тази вечер между САЩ и Русия, в която ще вземе участие. Руският външен министър бе облечен в бяла спортна блуза с надпис "СССР", което предизвика взрив от коментари.

Дали това е провокация към американските домакини на тяхна територия или е ясен сигнал към останалите бивши съветски републики какво ги чака подобно на Украйна си задават въпроси в информационните канали.

По този повод обаче един от рускоезичните канали в Teleram - "Тени Руси", отбеляза следното:

"Руският министър облече блуза с надпис СССР, защото блуза с надпис РФ (Руска федерация) няма да означава нищо. Това е публично отричане на РФ като държава. Това означава, че РФ е едно нищо, празнота без марка и смисъл, толкова грозна, че е по-добре да се прикрие с нещо старо. И не аз го твърдя, а самият министър на РФ с блузата си на несъществуваща държава."

И добавя, че z-патриотите тази блуза ги е докарала до "истерия от умиление". "Искам да им измеря температурата", добавя каналът.

