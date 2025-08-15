Войната в Украйна:

Лавров с блуза с надпис СССР: Това е публично отричане на Руската федерация като държава (ВИДЕО)

15 август 2025, 15:18 часа 178 прочитания 0 коментара
Лавров с блуза с надпис СССР: Това е публично отричане на Руската федерация като държава (ВИДЕО)

Топ дипломатът на Русия Сергей Лавров привлече внимание с избора си на облекло при пристигането си в Аляска за срещата тази вечер между САЩ и Русия, в която ще вземе участие. Руският външен министър бе облечен в бяла спортна блуза с надпис "СССР", което предизвика взрив от коментари. 

Дали това е провокация към американските домакини на тяхна територия или е ясен сигнал към останалите бивши съветски републики какво ги чака подобно на Украйна си задават въпроси в информационните канали.

По този повод обаче един от рускоезичните канали в Teleram - "Тени Руси", отбеляза следното:

"Руският министър облече блуза с надпис СССР, защото блуза с надпис РФ (Руска федерация) няма да означава нищо. Това е публично отричане на РФ като държава. Това означава, че РФ е едно нищо, празнота без марка и смисъл, толкова грозна, че е по-добре да се прикрие с нещо старо. И не аз го твърдя, а самият министър на РФ с блузата си на несъществуваща държава."

И добавя, че z-патриотите тази блуза ги е докарала до "истерия от умиление". "Искам да им измеря температурата", добавя каналът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Сергей Лавров СССР цитати среща Тръмп Путин
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес