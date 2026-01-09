Лайфстайл:

Григор Димитров отказал да представя България на Купа „Дейвис“ - не било в програмата му

09 януари 2026, 13:29 часа 378 прочитания 0 коментара
Григор Димитров отказал да представя България на Купа „Дейвис“ - не било в програмата му

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, е получил традиционната покана за двубоя на България срещу Белгия от Световната група на Купа „Дейвис“, но я е отхвърлил. Това обяви капитанът на тима Валентин Димов на пресконференция в петък, а Георги Чочев сподели, че подобни ангажименти не влизали в програмата на хасковлията.

Гришо отказал поканата още преди седмица

„Шанс теоретично винаги има. Той е поканен, но имаме получен отказ преди седмица, че няма да успее да вземе участие в отбора. Теоретично има възможност това нещо да се промени, но засега официалното становище, което имаме е, че няма да вземе участие“.

Григор Димитров

„Виждаме, че в последните години, за съжаление, той не е част от състава, но пък тези младежи имат много голям стимул, желание и мотивация да се показват, да се доказват и са с огромно желание да играят за България, което нас ни радва изключително много“, обясни Димов за ситуацията с най-добрия роден състезател.

България ще срещне Белгия в Пловдив

България ще бъде домакин на срещата на 7 и 8 февруари в зала „Колодрума“ в Пловдив. За първи път в историята страната ще бъде сред най-добрите на световното отборно първенство. Също за първи път националите ще играят на клей корт в зала, а настилката ще пристигне от Унгария.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Национален отбор на България по тенис Купа Дейвис

Вицепрезидентът на БФ Тенис и организатор на мача за Купа „Дейвис“ Георги Чочев добави, че Димитров има постоянна покана. Ръководителят разкри, че Димитров често отказвал с оправданието, че този мач „не влиза в програмата му“:

„Григор Димитров винаги е бил канен за всеки един от мачовете, не е имало мач, или поне откакто аз съм част от Управителният съвет на БФ Тенис. При него честите отговори са, че този мач не влиза в програмата му. Ние не можем да го съдим, все пак Григор Димитров е икона на българския спорт и той сам преценява своята програма“.

„Но той не е нужно дори да бъде канен, той има една постоянна покана, така че вратите за него винаги са отворени и ние ще бъдем изключително щастливи, когато той се почувства готов, да дойде и да играе за България, защото той не е и икона - той е явление!“, заяви Чочев.

В селекцията се завръща Илиян Радулов, който пропусна двубоя срещу Финландия поради контузия, но беше част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В състава са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

ОЩЕ: Лош ден "в офиса": Григор Димитров отпадна безславно от квалификант в Бризбън

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Григор Димитров Купа Дейвис
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес