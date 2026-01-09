Спорт:

Алкарас и Синер прибират милиони за демонстративен мач в Южна Корея

Световните номер едно и две в мъжкия тенис - Карлос Алкарас и Яник Синер, ще се срещнат помежду си на демонстративен мач в корейския град Инчон тази събота, пише вестник „Екип“. Двамата ще бъдат стимулирани от премия по близо два милиона евро за всеки от тях за тази среща.

Всеки ще вземе по 2,3 млн. долара

Това не е официален турнир, но наградният фонд е съвсем сериозен и ще бъде първият сблъсък за 2026 между най-добрите тенисисти в момента.

Събитието е озаглавено „Хюндай Кард Супер Мач“, като всеки от Алкарас и Синер ще получи за участието си по 2,3 милиона долара (1 970 000 евро). Наградата е повече от тази на финалиста на Откритото първенство на Австралия, която през тази година ще бъде 1 840 000 евро.

Бойко Димитров
