Напоследък Ивайло Мирчев показва доста странни възможности да получава информация

Думите от заглавието са на лидера на ДБС Атанас Атанасов, който е колега с Ивайло Мирчев - двамата са депутати в групата на ПП-ДБ в настоящото 51-во Народно събрание.

Казаното от Атанасов е заради твърдението на Мирчев, че Делян Пеевски държи 135 депутати в настоящия парламент посредством преки зависимости. Атанасов каза пред БНТ, че ще трябва да говори с Мирчев какво има предвид, но не се съгласи пряко, че може да има членове на ДСБ сред тези "зависими хора".

Аз не се занимавам с такъв тип дейност - това още посочи Атанасов, след като му беше обърнато внимание, че той е разузнавач и е любопитно защо се чуди откъде може да взема и получава информация Ивайло Мирчев