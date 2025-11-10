Любопитно:

Напоследък Ивайло Мирчев показва доста странни възможности да получава информация

10 ноември 2025, 08:09 часа 582 прочитания 0 коментара
Напоследък Ивайло Мирчев показва доста странни възможности да получава информация

Думите от заглавието са на лидера на ДБС Атанас Атанасов, който е колега с Ивайло Мирчев - двамата са депутати в групата на ПП-ДБ в настоящото 51-во Народно събрание.

Казаното от Атанасов е заради твърдението на Мирчев, че Делян Пеевски държи 135 депутати в настоящия парламент посредством преки зависимости. Атанасов каза пред БНТ, че ще трябва да говори с Мирчев какво има предвид, но не се съгласи пряко, че може да има членове на ДСБ сред тези "зависими хора".

Аз не се занимавам с такъв тип дейност - това още посочи Атанасов, след като му беше обърнато внимание, че той е разузнавач и е любопитно защо се чуди откъде може да взема и получава информация Ивайло Мирчев - Още: Не знам какво гласувахме за "Лукойл", искам да видя Държавен вестник: Атанас Атанасов каза очевидното

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
